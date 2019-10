Vandalismus unterhalb der Neu-Bechburg

Beim Blockhaus bei der Neu-Bechburg in Oensingen wurden am Samstag Vandalismus-Tätigkeiten entdeckt, wie ein Leser per Facebook mitteilte. Mit Bauschaum-Material wurde der Türrahmen und die Umgebung verunreinigt. Die Menschen beschäftigt das Ereignis. Etliche Kommentare unter dem Post sprachen gegen die Vandalen. Gemäss der Kantonspolizei Solothurn ist eine Strafanzeige gegen Unbekannte jedoch noch nicht eingereicht worden.

Das Landstück unterhalb der Neu-Bechburg auf dem sich das Blockhaus befindet, gehört der Seniorengruppe «Roggefluh» in Oensingen. Sie sind zuständig für den Unterhalt und die Pflege dieses Ortes. Seit rund 44 Jahren treffen sich die Senioren an Arbeitsnachtmittagen, um sich um den Schlosspark zu kümmern. Finanzielle Unterstützung erhaltet die Seniorengruppe von der Gemeinde. Sie sind dafür verantwortlich, den Ort öffentlich zugänglich zu halten. (ber)