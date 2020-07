Vandalen versprayen den frisch sanierten Bahnhof

Mit dem Tageslicht kamen am Donnerstag am Bahnhof Oensingen auch Sprayereien in der Unterführung zum Vorschein. Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag verunstalteten Unbekannte den im letzten Jahr frisch sanierten Bahnhof.

Für die SBB sind Schmierereien ein leides Dauerthema. Vandalismusschäden an Bahnhöfen und Fahrzeugen der SBB belaufen sich jährlich auf mehrere Millionen Franken. Entsprechend schreibt die Medienstelle auf Anfrage: «Die SBB bringt Vandalismus konsequent zur Anzeige.» Jeder Schaden, jeder Graffito verursache Kosten, welche die SBB-Jahresrechnung belasten würden, so die SBB. «Im Endeffekt beeinflussen Vandalenakte deshalb indirekt auch die Berechnung der Billettpreise», schreibt die SBB weiter. Sprayereien lässt die Bahn jeweils sobald möglich entfernen, um nicht Nachahmer auf den Plan zu rufen.