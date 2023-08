«Unverständlich» Unbekannte verwandeln Mümliswiler Wald in eine Müllhalde – für Förster und Gemeinde ein mühsamer Mehraufwand Statt für den Unbekannten ein paar wenige Franken kostet es die Gemeinde jetzt 300 Franken: Im Mümliswiler Wald wurde illegal Abfall entsorgt. Bei der Gemeinde und dem Förster ist der Ärger gross.

Rote Köpfe in Mümliswil-Ramiswil: Unbekannte haben ihren halben Haushalt im Wald abgeladen. Auf Facebook wurden Bilder davon gepostet: Man sieht einen Teppich, einen Kinderwagenaufsatz, Kinderspielzeug, Plastikkisten, Matratzen, einen Stuhl, Kleider, diverse Säcke.

«Bin einfach sprachlos, die Bilder sagen alles», schreibt die Userin zu ihrem Beitrag. Wie auf dem Bild erkennbar, wurde der Müll abseits der Langenbruckstrasse auf einem Nebenweg entsorgt. Als Werkhofleiter Bruno Tobler über die illegale Entsorgung informiert wurde, musste er die Stelle daher zuerst suchen.

«Es war schon ziemlich gut versteckt», sagt er zu «20 Minuten». Das Abholen, Trennen und Entsorgen habe insgesamt etwa drei Stunden gedauert. Für die Gemeinde sei dadurch ein Aufwand von 300 Franken entstanden, sagt Gemeindepräsident Kurt Bloch.

Kurt Bloch, Gemeindepräsident von Mümliswi-Ramiswil, hat kein Verständnis für das illegale Entsorgen von Abfall im Wald. Bild: Hanspeter Bärtschi

Er könne nicht verstehen, warum jemand extra ein paar Kilometer in den Wald fährt, statt den Müll legal zu entsorgen. «Es hätte die Täter ein paar Fränkli gekostet, diesen in eine Entsorgungsstation zu bringen», so Bloch zu «20 Minuten». Für ihn ist klar:

«Eine Schweinerei ist das!»

Revierförster Kilian Bader stimmt Bloch zu. Es habe mit Respekt gegenüber der Natur und der Gesellschaft zu tun. «Es stimmt uns traurig, dass Leute so mit der Natur umgehen. Für uns Förster ist das extrem mühsam und völlig unverständlich», sagt er gegenüber der Plattform «32 Today». Lastwagen voller Pneus oder ganze Küchen habe man schon gefunden.

Förster Kilian Bader: «Es ist äusserst umständlich, weil wir den Müll dann sammeln und abtransportieren müssen. Meistens müssen wir dann auch die Entsorgung selbst bezahlen.» Bild: Bruno Kissling

Die Polizei war vor Ort und hat den Fall aufgenommen. Im Dorf besteht indes ein Verdacht, wer für das Littering verantwortlich ist. So jedenfalls wird auf Facebook kommentiert. Auch Kurt Bloch hat eine Vermutung. «Aber man müsste es den Tätern nachweisen können.» Auch laut Revierförster Bader hat man die Verantwortlichen bisher nicht finden können.