Unbebaute Flächen in den Thaler Dörfern ökologisch aufwerten: Dies will das Projekt Natur im Siedlungsraum. Ziel ist es, die Biodiversität zu fördern und das Ortsbild aufzuwerten. Eine naturnahe Umgebung hat zudem einen positiven Einfluss auf die Lebens- und Wohnqualität. In der Gemeinde Laupersdorf startet im Oktober 2019 ein erstes Pilotprojekt. Ab 2020 soll das Projekt im ganzen Bezirk Thal durchgeführt werden. Das Projekt richtet sich an sämtliche Eigentümer von Freiflächen: an Gemeinde, Unternehmen und private Garteneigentümer. Durchgeführt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Thal sowie dem Naturschutz- und Verschönerungsverein Laupersdorf. Da das Bundesamt für Umwelt und das Amt für Raumplanung das Informations- und Beratungsangebot finanziell unterstützen, ist dieses kostenlos. Der Startschuss zum Projekt erfolgt am Dienstag 22. Oktober um 19.30 Uhr im Pfarreisaal Laupersdorf. An diesem wird das Projekt vorgestellt, worauf Christa Glauser von BirdLife ein Fachreferat hält. Am Samstag 26. Oktober informieren die Projekt-Initianten mit einer Stand-Aktion (9 bis 15 Uhr) vor dem Denner im Dorfkern Laupersdorfs über das Projekt «Natur im Siedlungsraum». Vor Ort werden einheimische Sträucher abgegeben. (rsl)