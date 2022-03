Unterwegs Der neue Bauverwalter von Oensingen sagt: «Man muss sich mit der Gemeinde identifizieren können» Seit Mitte Oktober ist Dominik Langenstein Bauverwalter in Oensingen. Der Anfang sei herausfordernd, aber spannend gewesen. Gerade das möge er aber an seinem neuen Job.

Spaziergang mit dem neuen Bauverwalter von Oensingen, Dominik Langenstein. Hinter ihm der Neubau der Bell AG an der Südringstrasse. Bruno Kissling

Dominik Langenstein ist seit Mitte Oktober der neue Bauverwalter. «Es war ein herausfordernder, aber spannender Anfang», bilanziert der 34-Jährige. Er habe sich gut eingelebt und sich in die laufenden und anstehenden Projekte einarbeiten können, sagt er auf dem Weg zu einer der aktuell grössten Baustellen im Dorf: Im Industriegebiet an der Südringstrasse baut Bell mit einem Parkhaus und zusätzlichen Produktions- und Logistikbauten für die Fleischverarbeitung derzeit vier neue Gebäude.

«Das ist es, woran man denkt, wenn man das Stichwort Oensingen hört: viele grosse Bauprojekte», wird Langenstein später in seinem Büro sagen. Zuerst steigt er aber in sein Auto und fährt zum nächsten neuralgischen Punkt in der Gäuer Gemeinde – zum Bahnhof.

Nach der Kantonsschule machte Langenstein ein Geografiestudium an der Universität Bern. Parallel dazu arbeitete er seit 2011 in einem Planungs- und Ingenieurbüro. Dort blieb er auch nach seinem Masterstudium. Von 2017 bis 2019 folgte ein berufsbegleitendes Nachdiplomstudium in Raumplanung an der ETH Zürich. 2021 suchte er dann eine neue berufliche Herausforderung und kam nach Oensingen.

«Aus meiner Zeit beim Planungs- und Ingenieurbüro kannte ich die Gemeinde, ihre Prozesse und Herausforderungen bereits.» Das sei es, was ihn an der Stelle gereizt habe. Die Vielseitigkeit der Arbeiten, und «dass etwas läuft in dieser Gemeinde».

Für das künftige Schwerverkehrskontrollzentrum und den Kapo-Standort, es liegt wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, wird es eine neue Strasse geben. Sie wird Eisfeldgasse heissen. «Offenbar gab es dort früher ein natürliches Eisfeld, auf dem Oensinger und Niederbipper Eishockey spielten», sagt Langenstein, der in Neuendorf aufgewachsen ist und heute in Olten wohnt.

Ein paar Schritte weiter westlich liegt der Bahnhof, der einst als Visitenkarte der Gemeinde dienen soll. Er erklärt: «Fährt man im Bahnhof Bern ein, fährt man über die grosse Aarebrücke und sieht Bundeshaus und das Münster.» Und weiter:

«Dass man die Wahrzeichen von Oensingen – der Roggen, das Schloss oder die Klus – als Erstes sehe, wenn man am Bahnhof aussteigt, ist ein wichtiges Identifikationsmerkmal.»

Die Bahnhöfe sehen ja überall gleich aus. «Wir möchten, dass man es bemerkt, wenn man in Oensingen ankommt.»

Im Rahmen des Umbaus zur ÖV-Drehscheibe möchte man auch die funktionalen Beziehungen verbessern und überdenken, wo wichtige Verbindungen, Angebote und Parkplätze nötig wären.

Langenstein mit drei Tätigkeitsfeldern

Doch sein Job ist es nicht nur, sich um diese grossen Vorhaben zu kümmern, die kleineren Dinge gehören genauso dazu, sagt Langenstein zurück in seinem Büro. Er habe drei Tätigkeitsfelder: Erstens leitet er die Abteilung Bau. Immerhin ein Team von 30 Personen. Zweitens kümmert er sich um alles, was mit Baubewilligungen und Planungen zu tun hat. In diese Kategorie fallen die grossen Bauprojekte.

Drittens hat er eine beratende Funktion: Einerseits berät er Gemeinderat, Kommissionen und Arbeitsgruppen in planerischen und baulichen Belangen. Andererseits kümmert er sich auch um die Fragen privater Bauherrschaften.

In seiner Freizeit ist Langenstein gerne dynamisch unterwegs, entweder zu Fuss oder mit dem Bike. Er sagt:

«Oensingen wird weiter wachsen. Gerade der Sechs-Spur-Ausbau der Autobahn wird vieles beeinflussen.»

Damit meint er etwa die Neugestaltung der Hauptstrasse oder auch das Gesamtverkehrsprojekt Oensingen. Die Gemeinde werde weiterhin viele Anfragen von Firmen haben, die sich aufgrund der Standortgunst ansiedeln möchten.

Langenstein ist sich bewusst: «Alles unter einen Hut zu bringen, allen Ansprüchen gerecht zu werden, wird eine Herausforderung.» Allgemein sei der Job als Bauverwalter anspruchsvoll. Man muss sich mit der Gemeinde, in der man arbeitet, identifizieren können. Und als Gäuer könne er das.