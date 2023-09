Untersuchungshaft Brand in der Kirche Laupersdorf: Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen Im Zusammenhang mit dem Brand in der Kirche von Laupersdorf sowie einem Brand mehrerer Fahrzeuge in Grellingen BL vom 16. September befindet sich eine tatverdächtige Person in Untersuchungshaft.

Der Tatort: die Sankt-Martins-Kirche in Laupersdorf. Bild: Bruno Kissling

Am Samstag, 16. September, brannte es in der Kirche in Laupersdorf und es entstand erheblicher Sachschaden. Brandstiftung stand im Vordergrund der Ermittlungen. Das Gotteshaus wird während Monaten nicht mehr genutzt werden können. Am gleichen Tag kam es in Grellingen BL auf dem Parkplatz einer Gebrauchtwagenfirma zu einem Brand mehrerer Fahrzeuge, wobei ebenfalls ein hoher Sachschaden entstand.

Die Kirche wurde stark beschädigt. Bild: Bruno Kissling

Inzwischen konnte im Zusammenhang mit den beiden Bränden eine tatverdächtige Person festgenommen werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Schweizer, wie die Solothurner Staatsanwaltschaft mitteilt. Das Haftgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den Mann angeordnet.

Die Ermittlungen rund um die näheren Umstände seien in Gang. Für die tatverdächtige Person gelte die Unschuldsvermutung. (bey)

Update folgt...