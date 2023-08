Ungewöhnliche Übernahme Die Metzgerei Stübi in Matzendorf wird ab August 2023 zum Ausbildungsbetrieb der Bell – der Metzger sagt: «Das ist positiv für unsere Region» Die Metzgerei Stübi hat eine Nachfolge gefunden: Ab August 2023 wird der Grosskonzern Bell den Betrieb als Dorfmetzgerei und Ausbildungsbetrieb für Lernende weiterführen. Die Rezepte von Robert Stübi bleiben aber erhalten.

Robert Stübi (hier auf einer Aufnahme von 2017) wird seine Dorfmetzgerei per 1. August an die Bell übergeben. Seine Rezepte bleiben aber erhalten. Bruno Kissling

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Thaler Dächern: Bei der Metzgerei Stübi in Matzendorf gibt es eine Änderung. Robert und Elsbeth Stübi erreichen das Pensionsalter. Damit stieg in Matzendorf und im Thal die Furcht, dass der letzte Metzger der Region, der noch selbst schlachtet, verschwindet.

Doch so weit kommt es nicht: Der Fleischverarbeiter Bell übernimmt den Betrieb und führt ihn ab 1. August 2023 als Dorfmetzgerei und Ausbildungsbetrieb weiter. Bell ist der grösste Fleischverarbeiter der Schweiz und gehört zu Coop.

Robert Stübi zeigt sich auf Anfrage glücklich über die bevorstehende Geschäftsübergabe:

«Viele Metzger finden keine Nachfolger und müssen ihren Betrieb schliessen. Auch wir haben drei Jahre gesucht.»

Weil man seit etwa zehn Jahren mit der Bell zusammenarbeite – ein Teil der Lernenden wird jetzt schon im lokalen Betrieb ausgebildet –, sei die Übernahme schliesslich zu Stande gekommen. Nur so bestehe sein Betrieb weiter, sagt er. «Das ist sehr positiv für unsere Region und die gesamte Fleischfachbranche.»

Fachkräfte werden die Lernenden ausbilden und unterstützen

Wie diese Zusammenarbeit konkret aussehen wird, erklärt der Kommunikationsbeauftragte der Bell, Fabian Vetsch. Er erläutert zunächst den Aufbau einer Lehre als Fleischfachfrau oder Fleischfachmann: Die Ausbildung beinhaltet die Schwerpunkte Fleischgewinnung und Fleischveredelung. Bei der Gewinnung gehe es um die Tierhaltung, den Schlachtprozess sowie um das Ausbeinen und Zerlegen:

«In diesem Bereich sind wir mit unserem auf den Schlacht- und Zerlegungsprozess ausgerichteten Betrieb in Oensingen gut abgedeckt.»

Bereits jetzt arbeiten die Bell und die Matzendörfer Dorfmetzgerei in der Lehrlingsausbildung zusammen. Bruno Kissling

Bei der Veredelung werde die kreative Verarbeitung von Charcuterie, die Traiteurproduktion und das Herstellen von Fertiggerichten sowie der Verkauf in den Vordergrund gerückt. Vetsch:

«In diesem Bereich können die Lernenden am Standort Oensingen seit vielen Jahren praktische Erfahrungen bei der Metzgerei Stübi sammeln.»

Wegen dieser Zusammenarbeit sei die Übernahme der Metzgerei Stübi durch Bell für beide Seiten die ideale Nachfolgelösung.

Der Betrieb werde nicht nur von Lernenden geführt, ergänzt Stübi. «Ausgebildete Fachkräfte werden die Lernenden in der Produktion und im Verkauf ausbilden und unterstützen.»

Die Rezepte werden bleiben

Rückblick: 1987 übernahm das Ehepaar Stübi die Dorfmetzg und führte sie all diese Jahre erfolgreich. Einen wichtigen Aspekt von Stübi war immer die Lehrlingsausbildung. Metzger oder Charcuterieverkäufer wurden hier ausgebildet. Mit der Gründung des Labels SO natürlich entwickelte Stübi neue Produkte wie etwa die Thalerwurst, das Matzendörferli oder das Thaler Mostbröckli.

Wegen der Zusammenarbeit mit dem Naturpark Thal kann man auch im Coop Nordwestschweiz Produkte der Dorfmetzgerei kaufen, wie etwa diese Würste. Isabel Mäder

Durch die Partnerschaft mit dem Naturpark Thal fanden diese Thaler Spezialitäten den Weg in die Verkaufsregale von Coop Nordwestschweiz. Im April 2012 feierte die Dorfmetzg Stübi ihr 25-Jahr-Jubiläum.

In der Ankündigung zur Übernahme heisst es weiter, die Bell gehe mit diesem Vorgehen «neue Wege für eine spannende und aussichtsreiche Ausbildung ihres Nachwuchses». Wird damit die Metzgerausbildung generell neu strukturiert? Dazu sagt Bell-Mann Vetsch:

«Es wird in der Schweiz immer schwieriger, Jugendliche für traditionelle, handwerkliche Berufe zu begeistern. Aus diesem Grund sind die Betriebe gefordert, die Vorzüge ihres Handwerks mit attraktiven Ausbildungsangeboten zu stärken.»

Die Zusammenarbeit zwischen einem Grossbetrieb und einer kleinen Metzgerei sei in der Schweizer Fleischbranche einzigartig. Dadurch würden die angehenden Fleischfachleute in einer Ausbildung einen umfassenden Einblick in alle Facetten des Metzgerhandwerks erhalten. «Mit der Übernahme will Bell diesen eingeschlagenen Weg weitergehen.»

Für die Kundschaft werde sich nichts ändern, sagt Stübi:

«Die Lernenden und ihre Ausbildner produzieren weiter nach unseren Rezepten, nicht mit jenen eines Grossbetriebs.»

Der neue Name sei jedoch noch unklar und werde im Moment in einem Betriebskonzept ausgearbeitet. Er könnte jedoch auf den Ausbildungsbetrieb hinweisen, so Stübi.