Die Diebe waren vermutlich am Samstag, 9. September 2017, aktiv. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in dem Gebiet auffällige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib der Tiere machen kann, ist gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn entgegen (Telefon 062 311 94 00). (kps/ldu)