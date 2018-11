«Der Gemeinderat ist entsetzt», schreibt Paul Jäggi, Leiter der Gemeindeverwaltung Wolfwil in einer Mitteilung. Grund: In der Nacht vom Samstag, 17. auf Sonntag 18. November, manipulierten unbekannte Personen in Wolfwil etliche Kandelaber der Strassenbeleuchtung. Jäggi dazu: «Mit einem speziellen Schlüssel öffnete die Täterschaft die Abdeckungen zu den Kandelabersicherungselementen und entfernte dort die Sicherungen.» Deswegen sei teilweise bei ganzen Strassenzüge die Strassenbeleuchtung ausgefallen.