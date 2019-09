Am Sonntag, um zirka 8 Uhr, war eine Automobilistin auf der St. Wolfgangstrasse in Balsthal in Richtung Mümliswil unterwegs. «Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam sie aus noch zu klärenden Gründen von ihrer Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn ins angrenzende Wiesland und prallte dort frontal in einen Stein», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.