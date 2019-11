«Trio flautarco» spielt mit Harfe am Martinstag

Am Sonntag, 10. November, ist es wieder so weit: Das Trio flautarco präsentiert seinem treuen Konzertpublikum ein neues Programm. In der katholischen Kirchgemeinde Egerkingen wird der Martinstag mit einem Konzert gefeiert und dem Schutzpatron der Martinskirche gedacht.

Die gebürtige Zugerin Hug erhielt mit 5 Jahren ihren ersten Klavierunterricht. Sie studierte Klavier bei Cécile Hux und Harfe bei Emmy Hürlimann. 1979 schloss sie mit Diplom am Konservatorium in Zürich ab und führte ihr Studium in England weiter. Früher konzertierte sie als Pianistin, jetzt tritt sie seit Jahren als Harfenistin solistisch und in verschiedenen renommierten Ensembles auf. (mgt)