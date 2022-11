Brauchtum Es ist eine Tradition: 17 Iffelen bringen Licht in die dunklen Strassen Neuendorfs Am Sonntagabend sind 17 Iffelen – übergrosse, aus Karton geschnitzte Bischofsmützen – durch die Strassen in Neuendorf gezogen und haben damit die Adventszeit eingeläutet. Auch der Samichlaus war dabei.

Iffelenumzug in Neuendorf – inklusive Samichlaus. Patrick Lüthy

Wenn es am ersten Advent in Neuendorf einzudunkeln beginnt, ist es so weit: Das Samichlaus-Aussenden mit anschliessendem Iffele-Umzug beginnt. Dann bringen die kunstvoll hergestellten Iffelen Licht in die (wegen des möglichen Energiemangels) dunklen Strassen des Dorfes. Iffelen lassen sich als riesige Bischofshüte aus geschnitztem Karton, die von innen mit Kerzen beleuchtet sind, beschreiben.

Schon die katholische Kirche, die etwa Platz für 150 Personen bietet, war während des Samichlausauszugs am Sonntagabend nur mit dem Licht der grossen, selbsterstellten Iffelen beleuchtet. Auch heuer hat die Samichlauszunft wieder eine neue Iffele präsentiert. Der Schülerchor sang Adventslieder und Kinder trugen Gedichte vor. Danach traten der Samichlaus und der Schmutzli in die Kirche ein und erzählten eine Geschichte.

Nach dem Umzug begaben sich die 17 Iffelen-Träger und der Samichlaus, begleitet von etwa zehn Geisslechlöpfern und zehn Mitgliedern einer Treichlergruppe, auf einen kurzen Umzug durch Neuendorf, der beim Dorfplatz endet. Dort konnten Kinder dem Samichlaus bereits ihre ersten Verse vortragen.

13 Bilder 13 Bilder Patrick Lüthy

Ursprünglich eine Tradition aus der Innerschweiz

Gegründet wurde die Samichlauszunft 2007, wie Mitglied Beat Klauenbösch berichtet. Seither wurde jedes Jahr eine neue Iffele aus Karton und Pergamentpapier erstellt.

In den vergangenen zwei Jahren fand der Umzug mit den Kunstwerken pandemiebedingt jedoch nicht statt. Im vergangenen Jahr organisierte die Samichlauszunft eine Iffelenausstellung.

Die Tradition der Iffelen wird im Gäu auch in Egerkingen und in Härkingen gelebt. Ursprünglich stammt der Brauch jedoch aus der Innerschweiz: Vor allem das Klausjagen in Küssnacht am Rigi ist bekannt: Am Vorabend des Nikolaustages erstrahlt Küssnacht im Schein von etwa zweihundert Iffelen. Sie werden getragen von Männern, die den Heiligen Nikolaus auf seinem Gang durch das Dorf begleiten.