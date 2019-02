Seit Anfang Januar 2019 können in sämtlichen Schweizer Filialen von Caffè Spettacolo nicht verkaufte Produkte gegen Abend vergünstigt erworben werden, berichtet Valora in einer Medienmitteilung. So auch im Kanton Solothurn, in den Filialen Egerkingen, Olten und Solothurn. Nebst dem Caffè Spettacolo leistet auch der Betrieb Dunkin’ Donuts in Olten einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung. Zusammen mit der Organisation Too Good To Go konnte der Food Waste bereits um rund 730 Kilogramm reduziert werden.



Voraussetzung für das Angebot von Too Good To Go sind Smartphone und App. Über letztere erfährt der Konsument, ob und in welchem Caffè Spettacolo Foodpakete erhältlich sind. Dazu gehören auch Pakete mit rein veganen Nahrungsmitteln.

Der Kunde bestellt das Paket vor, bezahlt es via App und holt es 45 Minuten vor Geschäftsschluss ab, informiert Valora. Der Inhalt ergibt sich aus dem Tagesangebot und kann vom Kunden vor Ort zusammengestellt werden. Der Preis pro Paket beträgt CHF 4.90 und hat einen Warenwert von mindestens CHF 15.