Die Thaler Gemeinden sollen sich mit insgesamt 2 Mio. Franken am Projekt «Verkehrsanbindung Thal» am Kostenanteil der Gemeinde Balsthal beteiligen. Zunächst war die Rede davon gewesen, lediglich 1 Mio. Franken zu bezahlen. Ein Beitrag, der an der Thaler Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) vom 31. Januar auf 2 Mio. Franken verdoppelt wurde.

Projekt Verkehrsanbindung Thal Verkehrsanbindung Thal heisst: Eine neue Strasse und ein 300 Meter langer Viadukt über die Bahnlinie und die Dünnern sowie ein 220 Meter langer Tunnel durch den Felsen, womit die Klus umfahren wird. Das Projekt beinhaltet auch Kunstbauten, flankierende Massnahmen in der Klus und ökologische Ausgleichsmassnahmen beim Weiler St. Wolfgang. Nach der öffentlichen Planauflage, welche vom 30. Oktober bis 28. November 2017 dauerte, folgte das Plangenehmigungsverfahren. Momentan behandelt der Kanton die neun eingegangenen Einsprachen. Unter anderen hatte die Bürgerinitiative «Läbigi Klus» gegen das Projekt «Verkehrsanbindung Thal» Einsprache erhoben. Unter anderem mit den Begründungen, der Bau der Strasse werde das Wohnquartier Neumatt massiv mit zusätzlichen Lärm- und Schadstoffimmissionen belasten. (my)

Die GPK befand, man sollte ein deutlicheres Zeichen setzen, erklärt GPK-Präsident Kurt Bloch auf Anfrage. Die Verteilung des Betrages soll aufgrund der Einwohnerzahlen sowie des Steuerkraftindexes erhoben werden. Die Zahlungen sollen in zehn Jahresraten erfolgen, und dies frühestens ab dem Jahr 2021. Die GPK kam eindeutig zum Schluss, dass die Verkehrsanbindung für alle Gemeinden im Thal eine gute Sache sei. Balsthal wird voraussichtlich rund 7 Mio. Franken an das 65-Millionen-Franken-Projekt bezahlen müssen, der Kanton befasst sich gegenwärtig mit den Detailkosten. Status der Thaler Gemeinden Die Verkehrsanbindung Thal ist für jede Gemeinde wichtig», führt Kurt Bloch weiter aus. So fällten bereits sechs Thaler Gemeinderäte den Grundsatzentschluss, sich an den Balsthaler Kosten zu beteiligen: Es sind dies Gänsbrunnen, Holderbank, Aedermannsdorf, Herbetswil, Mümliswil-Ramiswil sowie Welschenrohr. Ausstehend ist somit noch der Entscheid in den beiden Gemeinden Matzendorf und Laupersdorf, welche die Infoveranstaltung vom 29. Oktober abwarten. Einzig in Welschenrohr ist der Prozess bereits soweit fortgeschritten, dass man bereits morgen vor die Gemeindeversammlung treten könnte. Der Rat bewilligte eine genaue Summe. Es handelt sich um 242'375 Franken, die Welschenrohr Balsthal innerhalb von zehn Jahren bezahlen will. Im Welschenrohrer Rat war der Tenor fast einhellig: «Diese Chance dürfen wir nicht verpassen.» Dennoch wird die Finanzierung der Verkehrsanbindung Thal noch viel zu reden geben, bevor sie vor allen Thaler Gemeinderäten beurteilt und anschliessend den Budget-Gemeindeversammlungen unterbreitet wird. Auch kritische Stimmen Ein scharfer Kritiker des Projekts ist etwa der Welschenrohrer Gemeinderat Thomas Mägli (FDP): «Wenn am Schluss alles in den gleichen Kreisel geleitet wird, dann ist das für mich keine Lösung», argumentierte er an der Gemeinderatssitzung. Und er verlieh seinem Votum Nachdruck: «So viel Geld zum Fenster hinauswerfen, für etwas Unsinniges» (siehe unten).

Mägli: «Hoffentlich wird es abgelehnt» Der Welschenrohrer Gemeinderat Thomas Mägli ist gegen das Projekt Verkehrsanbindung Thal, zumindest so, wie es jetzt daherkommt. Er verfasste auch schon Leserbriefe in dieser Zeitung, um seine Meinung kundzutun. Auf Anfrage bestätigte er: «Es geht meines Erachtens auch ohne teures Viadukt.» Ihm schwebt seit längerem eine Untertunnelung des Gebietes «Moos» ebenfalls mit Tunnel, vor. Fast die Hälfte des Verkehrs könne man so bereits vor dem bestehenden Kreisel Richtung Moutier umleiten, ist er überzeugt. Ein Tunnel bestehe da auch schon, dieser müsste einfach ausgeweitet werden. Doch Mägli stiess auf Gegenwind: «Geht nicht», habe es von verschiedenen Verantwortlichen immer wieder geheissen, und: «Zu teuer». Falls es zur Volksabstimmung komme, werde er alles daransetzen, die Leute davon zu überzeugen, dass die aktuelle Lösung falsch sei. Er hoffe, dass das Projekt abgelehnt werde. (my)