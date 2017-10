Ausgangslage: Durch die Klus bei Balsthal fahren täglich mehr als 21'000 Fahrzeuge. Zu den Hauptverkehrszeiten kommt es regelmässig zu Staus und langen Wartezeiten für den Individualverkehr und damit zu Behinderungen für den öffentlichen Busverkehr. Diese Kantonsstrasse gehört zu den am stärksten belasteten Strassen im Kanton. Davon betroffen ist die Bevölkerung aus dem ganzen Bezirk Thal.

«Verkehrsanbindung Thal»: um so viel geht es

Der Engpass in der Klus soll mit einer neuen Strasse aufgehoben werden. Bereits 2012 zeigte eine Studie, dass die Region Thal nur so wirksam erschlossen werden kann. «Mit dem Projekt Verkehrsanbindung Thal verbessern sich auch die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Klus, der Einwohnergemeinde Balsthal und insbesondere auch der gesamten Region Thal massgebend», heisst es von Seiten des Kantons.

Bereits 2015 wurde dazu ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Dieses zeigte, dass das Projekt in der ganzen Region breit akzeptiert und unterstützt wird. Einige Anregungen daraus wurden in die Planung aufgenommen. Berücksichtigt wurden in der gesamten Projekt­entwicklung nicht nur verkehrliche und umweltschutzrechtliche Aspekte, auch der Einpassung in die Landschaft und dem Ortsbildschutz wurde grosse Beachtung geschenkt.

«Verkehrsanbindung Thal»: viel mehr als nur eine Strasse

Neben der neuen Strasse sind mit der Verkehrsanbindung Thal auch Umgestaltungsmassnahmen auf der bestehenden Kantonsstrasse in der Klus vorgesehen:

Durch bauliche Massnahmen am Busbahnhof Thal und Bahnhofplatz Klus werden die Betriebsverhältnisse für den öffentlichen Verkehr verbessert.

Die Attraktivität und Sicherheit für den Langsamverkehr wird mit neuen, verbesserten Verbindungen erhöht.

Mit der Umgestaltung des Strassenraumes werden die Strukturen des ehemaligen Ortsbildes der Klus wieder lesbar.

Im Zuge der ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen wird der sanierungsbedürftige Geschiebesammler des Mümliswilerbaches im Gebiet St. Wolfgang renaturiert. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt geleistet.

Das gesamte Projekt wurde im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung auf Auswirkungen in den Bereichen Luft, Lärm, Gewässer, Flora, Fauna, raumplanerischen Aspekten und Ortsbildschutz untersucht.

«Verkehrsanbindung Thal»: so viel kostet sie

Die Kosten für das Projekt Verkehrsanbindung Thal und die Anpassungen der bestehenden Kantonsstrassen betragen rund 65 Millionen Franken. Diese Kosten beziehen sich auf den Stand Vorprojekt mit einer Kostengenauigkeit von +/- 20 Prozent, exkl. MwSt., auf der Preisbasis von März 2015.

Die Finanzierung ist jedoch nicht Bestandteil der Planauflage. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt durch den Kantonsrat beschlossen und unterliegt dem fakultativen Referendum.

Das Projekt Verkehrsanbindung Thal soll über die kantonale Strassenrechnung finanziert werden. Die Einwohnergemeinde Balsthal soll sich mit rund 7 Mio. Franken daran beteiligen. (sks)