Nach dem Sieg beim Donnschtig Jass in Flums ist die Euphorie in Balsthal gross. «Das ist eine Riesensache für uns», sagt Gemeindepräsident Pierino Menna am Freitagmorgen. Er war bei der Ausstrahlung der Sendung am Donnerstagabend mit rund 40 «Bauschtler» angereist. «Es herrschte eine Super-Stimmung und es war bis zum Schluss sehr spannend», beschreibt er den Sendeverlauf. «Unsere Jasser haben gut gespielt und auch noch ein wenig Glück gehabt».

Telefonjasserin Sonja Bernasconi hat schon viele Glückwünsche entgegen nehmen können. «Schon kurz nach der Sendung am Donnerstagabend lief mein Handy heiss. Viele Freunde und Bekannte schickten Nachrichten, um zu gratulieren», freut sie sich. Auf ihre mögliche Nervosität während der Sendung angesprochen, sagt sie: «Ich war eigentlich ganz ruhig, obwohl ich nicht so oft Differenzler jasse. Doch nach dem Ausscheidungsturnier in Balsthal im Mai habe ich diesen Jass etwas mehr geübt.»

Den Ablauf der Sendung habe man am Donnerstagnachmittag ab 16 Uhr in Flums minutiös durchgespielt. Auch sie als Telefonjasserin war dort vor Ort. «Wir Telefonjasser sassen in einem Übertragungswagen und haben alles via Bildschirm mitverfolgen können. Und wir waren auch sehr gut betreut», lobt sie die TV-Mitarbeiter.

Sie jasse seit Jahren regelmässig, aber nicht jede Woche, sagt Sonja Bernasconi noch. Den Donnschtig Jass habe sie sich früher auch nicht regelmässig angeschaut. «Nur seit diesem Frühjahr; seit ich wusste, dass ich für Balsthal jassen werde.»

Dadurch, dass Balsthal zum nächsten Austragungsort für den Donnschtig Jass vom 15. August wird, gehen die Aktivitäten um die Veranstaltung heute Abend auf dem Bahnhofplatz weiter. Moderator Rainer Maria Salzgeber wird um 18 Uhr mit dem Velo von Flums herkommend dort eintreffen und von den Jassern und ihren Fans herzlich im Thal willkommen geheissen.