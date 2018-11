Die Bässe wummern und die Menschen fallen in Tanz-Extase: Techno-Musik lebt. Dies lässt sich alljährlich an der «Sonic» beweisen. Es ist die grösste Techno-Party der Region, die durchaus an die alten Zeiten auf dem Gugelmann-Areal in Roggwil erinnern: Schon nur, was die vier Tanzflächen (Floors) mit den verschiedenen Techno-Variationen anging.

Wer hier nicht fehlen durfte, war die legendäre DJ Tatana (Tatjana Sterbova), die sinngemäss auf dem «Remember Trance»-Floor auftrat. Am Samstag pilgerten Fans aus der ganzen Schweiz und dem grenznahen Deutschland ins Industrieareal Bännli und tanzten bis in den frühen Morgen. (my)