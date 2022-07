Superfood aus dem Thal In Matzendorf gibt es neu auch Heidelbeeren: «Die Leute wissen, woher die Beeren kommen und das schätzen sie» Christoph Meister und Martina Erb vom Nesesrütti-Hof in Matzendorf bauen neben Himbeeren neu auch Heidelbeeren an. Wegen der hohen Temperaturen der vergangenen Wochen begann die Ernte dieses Jahr zwei Wochen früher als angenommen.

Martina Erb und Christoph Meister bauen auf dem Nesesrütti-Hof in Matzendorf neu auch Heidelbeeren an. Bruno Kissling

Auf dem Nesesrütti-Hof in Matzendorf gibt es Himbeeren zum selber Pflücken. Das ist mittlerweile vielen ein Begriff. In 17 Reihen neben dem Bauernhof bauen Christoph Meister und Martina Erb die süssen Beeren an.

Nun sind zwischen den grünen Sträuchern nicht nur pinkfarbene Früchte zu entdecken, sondern auch blaue. Denn seit 2021 baut das frisch verheiratete Paar auch Heidelbeeren an. «Wir wollten wieder etwas Neues ausprobieren», erzählt Christoph Meister beim Besuch auf dem Hof.

In 17 Reihen neben dem Hof wachsen Himbeeren, in zwei neuerdings auch Heidelbeeren. Bruno Kissling

So haben sie letztes Jahr eine Umfrage in den sozialen Medien gestartet, mit der sie herausfinden wollten, ob die Nachfrage auch nach Heidelbeeren vorhanden wäre. Die positiven Rückmeldungen bildeten den Startschuss für den Heidelbeeranbau.

Etwas Neues probieren ist mit Austüfteln verbunden

Letztes Jahr gab es nur wenige Heidelbeeren vom Nesesrütti-Hof. «Da haben wir ‹Probiererli› gemacht und sie den Himbeer-Selbstpflückern beim Bezahlen mitgegeben», berichtet Martina Erb. Es sei immer ein wenig ein Ausprobieren, ein Austüfteln, wenn man etwas Neues anfange, ergänzt Meister. Welche Erde brauchen die Beeren, wie viel Wasser, wie viel Dünger?

Heidelbeeren mögen saure Erde und keine Staunässe. Deswegen werden sie meistens in Töpfen angebaut. In Matzendorf sind es 90 an der Zahl. Bruno Kissling

Die Antworten auf diese Fragen müsse man alle zuerst herausfinden. Deshalb hätten sie nur zwei Reihen Heidelbeeren angepflanzt. Heidelbeeren mögen zum Beispiel saure Erde, wie sie im Wald anzutreffen ist. Staunässe mögen sie hingegen nicht. Deshalb bauen die Matzendörfer die blauen Beeren in Töpfen an. 90 an der Zahl. So kann das Wasser abfliessen und die spezielle Erde – ein Ersatz für Torf – ist in den Töpfen.

Ein weisser Schlauch sorgt für die automatische Bewässerung der Stauden. Noch sind sie niedrig und buschig. «Sie werden aber noch grösser», versichert die 29-jährige Lehrerin, die sich derzeit in Ausbildung zur Sozialpädagogin befindet. Sind die Stauden einmal ausgewachsen, können pro Strauch und Saison etwa vier Kilogramm Heidelbeeren geerntet werden.

Der weisse Schlauch sorgt für die Bewässerung. Bruno Kissling

Ist es so weit, sollen sie an Drähten befestigt werden, damit sie hochwachsen. So kommen Schädlinge wie etwa Schnecken nicht so gut an die Früchte heran. Komplett geschützt sind sie aber auch so nicht. Diesen Frühling war die Gallmücke zu Gast. Sie frass die Blüten, sodass daraus keine Früchte mehr entstehen konnten. Meister bekämpfte sie mit Schwefel, der biologisch abbaubar ist.

Heuer sind die Beeren zwei Wochen früher reif

Die diesjährige Beerensaison ist ertragsreich, wie der Schweizer Obstverband am Dienstag in einer Medienmitteilung bekanntgab. Er erwartet in der ganzen Saison 2428 Tonnen Himbeeren und 748 Tonnen Heidelbeeren aus einheimischem Anbau. Grund dafür seien die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen. Das führe auch dazu, dass die Beeren früher reif sind als im Vorjahr. Das können Meister und Erb bestätigen. Erb sagt:

«Wir sind zwei Wochen früher dran als letztes Jahr.»

In der Schweiz hat sich die Anbaufläche von Heidelbeeren laut dem Obstverband innert zehn Jahren verdreifacht. Der Verband nennt die Beeren auch Superfood, weil sie «prallvoll mit wertvollen Mineralstoffen und Vitaminen» seien.

«Prallvoll mit wertvollen Mineralstoffen und Vitaminen», schreibt der Schweizer Obstverband über die Heidelbeeren. Bruno Kissling

Auf das vermeintliche Superfood angesprochen, lacht der 32-jährige Landwirt. «Ja, vielleicht ist das so.» Man merke eine verstärkte Nachfrage. Den Trend um diese Superfoods könne er aber nicht so ganz nachvollziehen.

Zwei Drittel des Ertrags werden von Privatpersonen gekauft

Seit Donnerstag ist nun das Pflückfeld offen. Viermal in der Woche ist es für die Öffentlichkeit zugänglich. An den restlichen Tagen pflücken Mitarbeitende der Vebo die Beeren. Zwei Drittel des Ertrags werden von Privatpersonen gekauft. Der Rest wird an Läden und Restaurants in der Region geliefert. Die Regionalität komme an, sagt Meister:

«Die Leute wissen, woher die Beeren kommen und das schätzen sie.»

Beim selber Pflücken käme auch der Spassfaktor ins Spiel. «Und die Leute sind begeistert, dass sie sich nicht bücken müssen, so wie bei den Erdbeeren», ergänzt Erb.

Ob sie in Zukunft erweitern wollen, wissen die beiden noch nicht. Und wie mögen sie denn die Beeren am liebsten? «Direkt vom Strauch», sagt Erb. Meister ergänzt:

«Mit einer Kugel Vanilleglace.»