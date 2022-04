Strasse gesperrt Egerkingen: Brand in Mehrfamilienhaus – mehrere Personen evakuiert und medizinisch betreut An der Bahnhofstrasse in Egerkingen kam es am Dienstag zu einem Brand. Dies führte im ganzen Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Personen mussten medizinisch betreut werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Brand an der Bahnhofstrasse in Egerkingen. Patrick Luethy

Am Dienstagnachmittag kam es in Egerkingen in der Nähe des Bahnhofs zu einem Brand. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus mit Gewerbe im Erdgeschoss.

Mehrere Personen in Spitalpflege gebracht

Die Meldung bei der Polizei ging um 14.45 Uhr ein, wie Mediensprecher Bruno Gribi sagt. Der Brand habe sich im Untergeschoss entwickelt. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine starke Rauchentwicklung.

Rettungskräfte beim Brand an der Bahnhofstrasse Egerkingen. Patrick Luethy

Sämtliche Bewohner wurden daher aus dem Gebäude evakuiert. Mehrere Personen mussten in der Folge medizinisch untersucht und teilweise in umliegende Spitäler gebracht werden. Ernsthaft verletzt wurde gemäss derzeitigen Erkenntnissen niemand, so die Kapo Solothurn ab Dienstagabend.

Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. Patrick Luethy

Brandursache wird untersucht

Dank raschem Löscheinsatz sei das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schliesslich vollständig gelöscht worden. Die Liegenschaft ist derzeit allerdings nicht mehr bewohnbar, weshalb sich die Gemeinde Egerkingen Unterkünfte für die Bewohnerinnen kümmert.

Derzeit sind gemäss Polizei noch keine verlässlichen Angaben über die Schadenhöhe möglich. Auch die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht.

zvg

Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen zehn Ambulanzbesatzungen, ein Rettungshelikopter der «AAA Alpine Air Ambulance», Angehörige der Feuerwehren Egerkingen, Oensingen und Oberbuchsiten sowie eine Vertreterin der Gemeinde Egerkingen im Einsatz.

Die Bahnhofstrasse war wegen des Vorfalls zwischenzeitlich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.