Kurz nach Mittag fährt ein Auto in Richtung Primarschule Oberdorf in Oensingen und hält direkt neben dem Pausenplatz am Strassenrand. Ein kleines Mädchen hüpft raus, winkt kurz zurück und mischt sich dann unter die anderen Schülerinnen und Schüler, die in Scharen zu Fuss ankommen. Das Auto wendet noch auf der Strasse und fährt wieder weg.

Es ist eine Situation, wie sie die Schulleitung schon lange kennt und schon lange ändern möchte. «Stop Elterntaxi», prangt momentan in Grossbuchstaben vor dem Schulhaus, das von einer Baustelle umgeben ist. Etwas weiter hinten stehen zahlreiche Autos, jeder Parkplatz ist besetzt. «Mit der Baustelle ist momentan sowieso mehr los», erzählt Schulleiter Urs Fischer.

«Die Bauleute schauen zwar gut, aber sie brauchen halt auch Parkplätze.» Deshalb sei die Situation in Oensingen im Moment noch gefährlicher für die Kinder. «An schlechten Tagen gibt es zwischen 30 und 40 Eltern, die ihre Kinder hier abladen», so Fischer.

Kinder wollen zu Fuss gehen

Nebst den Schildern hat eine Schulklasse verschiedene Versionen eines Briefs an die Eltern verschickt, in welchen sie die Eltern dazu auffordern, ihre Kinder nicht mit dem Auto in die Schule zu fahren. «Das ist gesund für die Beine», «wenn Kinder nicht zu Fuss gehen werden sie faul oder nehmen zu» oder «mit dem Auto ist es gefährlicher» lauten die Begründungen der Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a. Vor allem am Morgen, wenn es noch dunkel ist, könne man die Schüler kaum erkennen, weshalb viel Verkehr die Sicherheit gefährde.

Der Brief verfehlt seine Wirkung nicht: Die Oensinger diskutierten auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Oensingen wenn...», wo ein Foto eines solchen Briefs kursiert, fleissig, wobei die Meinungen stark auseinandergehen. «Euer eigenes Kind mag dann vielleicht sicherer sein, aber ihr gefährdet damit all die Kinder, die zu Fuss zur Schule kommen», empört sich eine Userin. Andere wiederum finden es «Schwachsinn», den Eltern verbieten zu wollen, ihre Kinder in die Schule zu bringen.

Denn schliesslich sei der Schulweg Elternsache. «Wir wollen die Eltern mit so einer Aktion nicht bevormunden», sagt Schulleiter Fischer. «Uns geht es nur um die Sicherheit der Kinder.» Deshalb habe die Schule die Aktion, welche im Übrigen von den Schülern selbst initiiert wurde, unterstützt. «Der Schulweg ist ein Teil vom Lernen», fügt Fischer an. «Ich finde es cool, dass die Kinder selbst auch lieber zu Fuss kommen wollen.»

Kein Zustupf mehr für Ortsbus

Seit die Briefe Mitte der letzten Woche versandt wurden, habe sich das Problem merklich gebessert. «Die Kinder haben geschafft, was wir jahrelang zu erreichen versuchten», sagt Fischer und lacht. Immer wieder würde die Schulleitung nämlich Briefe an die Eltern verschicken und diese auffordern, ihre Kinder nicht mit dem Auto zu fahren.

«Das bringt aber jeweils nur kurzfristig etwas», so Fischer. Auch würde die Schule die Kinder sensibilisieren, sie auffordern, zu Fuss in die Schule zu kommen, und helle Kleidung zur besseren Sichtbarkeit zu tragen. «Ich hoffe, dass der Aufruf der Kinder eine langfristige Besserung bringt.»