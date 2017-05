Für die Weiterführung des Steinbruchs Vorberg in Egerkingen zeichnet sich eine Lösung ab. Der Kanton hat signalisiert, dass er sich nun doch eine Erschliessung des Steinbruchs auf der Westseite des Dorfes vorstellen kann. Diese würde gemäss einem von den Steinbruchbetreibern eingereichten Vorprojekt von der Solothurnerstrasse kommend über die Müslenstrasse, Sandackerstrasse via Sandacker und die Steinbruchstrasse erfolgen. Im kantonalen Richtplan war auf eine solche Erschliessung verzichtet worden, was die Weiterführung des Verkehrsregimes durch die Quartiere an der Steinbruchstrasse und der Domherrenstrasse zur Folge hätte.

Meinungsumschwung beim Kanton

Diese für das Dorf grosse Belastung will die Bürgergemeinde als Verpächterin des Steinbruch-Areals aber nicht mehr hinnehmen. Deshalb hat sie eine Verlängerung des Pachtvertrags mit der STAG Steinbruch AG von der Neuerschliessung des Steinbruchs abhängig gemacht. Die Bürgergemeinde verlangt, dass bis Ende 2018 ein vom Kanton bewilligter Erschliessungsplan aufgelegt werden muss, ansonsten werde der Pachtvertrag gekündigt. Dies hätte zur Folge, dass die rund 650 000 Kubikmeter Jurakalkgestein unter der Sole des bestehenden Steinbruchs in den vorgesehenen 30 bis 40 Jahren nicht abgebaut werden könnten.