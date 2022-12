Steigende Fahrgastzahlen Zwischen Mai und November wollten über 1500 Menschen mit dem Naturparkbus auf die zweite Jurakette Der Naturparkbus, der Fahrgäste zwischen Mai und November von Balsthal aus auf die zweite Jurakette bringt, verzeichnet in der Saison 2022 erneut steigende Fahrgastzahlen.

In der Saison 2022 wollten mehr als 1500 Menschen mit dem Naturparkbus auf die zweite Jurakette. zvg/Archiv

Der Naturparkbus verzeichnete in der Sommersaison 2022 erneut steigende Fahrgastzahlen. Das schreibt der Naturpark Thal in einer Medienmitteilung:

«Laut der Postauto AG haben in dieser Saison über 1500 Gäste den Bus genutzt.»

Vom 1. Mai bis zum 1. November bringt der Bus jeweils an Sonn- und Feiertagen Fahrgäste auf die zweite Jurakette. Ein Angebot, das im Sommer 2022 ausgiebig genutzt wurde, wie die aktuelle Auswertung der Fahrgastzahlen zeigt. Der Bus, der die Postautolinie 131 trägt, fuhr in diesem Jahr seine zwölfte Saison.

Bewährter Fahrplan

Stephan Braun ist beim Naturpark für nachhaltigen Tourismus zuständig. Er führt die erfolgreiche Bilanz auf den guten Fahrplan zurück: Der Bus fährt in zwei Schlaufen und bedient abwechslungsweise das vordere respektive das hintere Thal. Zweimal bedient der Bus den Berggasthof Güggel in Aedermannsdorf, einmal fährt er bis zum Hinteren Brandberg in Herbetswil.

Dies sei ein guter Ausgangspunkt, um die Trockenmauer am Probstenberg zu besuchen. Die ein Kilometer lange Mauer ist ein Projekt des Naturparks und wird derzeit von Freiwilligen restauriert.

Die zweite Jurakette ist ein bekanntes Ausflugsziel im Naturpark Thal. In direkter Nähe mehrerer Haltestellen befinden sich diverse Bergwirtschaften. Wenige Gehminuten von den Haltestellen entfernt finden sich weitere Gasthöfe. Durch den Bus entfällt der oft mühsame An- und Abstieg zu den Wanderwegen.

«Mit dem Angebot des Naturparkbusses leistet der Naturpark einen Beitrag zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung auf der zweiten Jurakette und verhindert gleichzeitig ein unnötiges Verkehrsaufkommen am Berg», heisst es weiter in der Medienmitteilung. Wie die Fahrgastzahlen auch dieses Jahr belegten, entspreche das Angebot des Busses dem Bedürfnis der Gäste und der Bevölkerung.

Berggebiete mit ÖV erschliessen

Der Naturpark Thal ist mit 19 weiteren Bergregionen aus der Schweiz Teil des Vereins Bus alpin. Dieser setzt sich schweizweit für die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr von touristischen Ausflugszielen in Berggebieten ein. (mgt/szr)