Sie haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne: Roland Suter, Chef von St. Peter at Sunset in Kestenholz, und Peter Vifian, Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber der prometall handel ag in Kestenholz. Gegensätzlich sind die Sympathien glücklicherweise jedoch bloss, was das Eishockey betrifft. Suter ist Fan des EHC Olten, Vifian des SC Langenthal – zwei Vereine aus der Region, die sich spinnefeind sind.

Für das Festival St. Peter at Sunset arbeiten die beiden gern und eng zusammen. Und deshalb seit Jahren zusammen: «Die Acts sind klasse, das Ambiente ist gediegen. Und all die Leute – darunter viele junge – die mitanpacken, sind sehr sympathisch. Das gefällt mir», erzählt Vifian, der sich mit seiner Firma seit einem Jahrzehnt als Sponsor engagiert. Er ist auch Vorstandsmitglied im Verein St. Peter at Sunset, der die fünftägige Veranstaltung im Mittelland trägt.

Der prometall-Chef präsidiert den Business Club, mit dem das Netzwerk zu Unterstützern gepflegt wird. Ebenso sitzt er in der Programmkommission, der auch Roland Suter angehört. Dort wird entschieden, welche Künstler beim nächsten Festival auftreten. Und zu welchen Konditionen. Eins ist klar: So renommiert die Acts jedes Jahr auch sind, das Budget wird nicht strapaziert. «Manchmal passt es einfach», sagt Roland Suter. So etwa, als 2013 Xavier Naidoo ans Festival mit seinen maximal 4000 Plätzen kam. «Es gehört auch Glück dazu».

Glückliche Fügung

Weniger Glück hatten die St.-Peter-at-Sunset-Organisatoren dieses Mal, obschon sie letzten November rundum glücklich waren, weil sie das Line-up für die nächste Veranstaltung bereits beisammen hatten. Früh wie nie zuvor. Im Februar jedoch die Hiobsbotschaft: James Morrison, gebucht als Headliner für Samstagabend, sagte alle Auftritte in Europa ab, auch jene in Kestenholz. Suter erinnert sich: «Er wolle ins Studio gehen, so die Begründung des Managements.»

Just zu diesem Zeitpunkt wollte auch der Festivalchef in die Skiferien. Das tat er auch, doch während seine Familie sich im Schnee vergnügte, telefonierte und mailte er bis zu zwei Stunden täglich in die Welt hinaus. Es musste dringend ein Ersatz her. Kein einfaches Unterfangen, da die meisten Bands ihre Pläne für den Sommer längst geschmiedet hatten.