Sport- und Freizeitzentrum Im Fitnexx Balsthal übernimmt die nächste Generation: die 22-jährige Sarah Büttler wird Geschäftsführerin Sarah Büttler, die Tochter des Co-Besitzers Heinz Büttler, tritt am 9. Mai nach einem Umbau die Leitung der Sport- und Freizeitanlagen und des Gastrobetriebes in Balsthal an.

Sarah und Heinz Büttler im Gastrobereich des Fitnexx in Balsthal. Ab 9. Mai wird der Betrieb als Selbstbedienungsrestaurant geführt – mit Sarah Büttler als Geschäftsführerin Frb

Immer mal wieder gibt es Neuigkeiten aus dem Sport- und Freizeitanlagen Fitnexx im Moos in Balsthal zu berichten. Auch wenn es in den vergangenen zwei Corona-Jahren nicht einfach war, den Betrieb am Laufen zu halten, haben die Besitzer Heinz Büttler und Roberto Borghi sich entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen und den Betrieb in neue Hände zu übergeben.

Obwohl – so neu sind diese Hände nicht. Ist es doch die 22-jährige Sarah Büttler, die neu als Geschäftsführerin das Fitnexx mit all seinen Anlagen und Einrichtungen übernehmen wird.

Sarah ist die Tochter von Heinz Büttler und kennt das Geschäft seit ihrer Kindheit. «Es war immer ein Traum von mir, hier zu arbeiten», sagt die junge Frau und berichtet von ihrem Werdegang. «Ich habe ursprünglich eine dreijährige Lehre in der Systemgastronomie absolviert». Anschliessend sammelte sie Erfahrungen im Banken- und Hotelbereich, dort vor allem als Rezeptionistin.

«Nun habe ich die Chance, das Fitnexx Balsthal zusammen mit dem bewährten Team zu führen», freut sie sich. Sie und Heinz Büttler erwähnen mit Dankbarkeit ihre Mitarbeiterin Roswitha Baumann, welche Sarah als Stellvertreterin unterstützen wird.

Bevor Sarah Büttler jedoch ihre neue Aufgabe übernimmt, steht im Gastrobereich des Fitnexx noch ein Umbau an. «Wir haben uns entschieden, das Restaurant in ein Selbstbedienungslokal umzubauen», berichtet Heinz Büttler. Es sei ihnen bewusst, dass es diesbezüglich auch kritische Stimmen gebe, doch mal wolle mit dieser Änderung den Generationenwechsel betonen.

«Sarah kommt aus der Systemgastronomie. Für sie ist dies ein logischer Schritt.» Und sie sagt: «Ich bin überzeugt, dass wir unsere Gäste weiterhin in einer heimeligen und angenehmen Atmosphäre bewirten können. Zudem passt das Selbstbedienungskonzept zu unserem Sport- und Freizeitangebot.»

Der Betrieb wird für eine Woche geschlossen

Ab kommenden Montag, 2. Mai, wird der ganze Betrieb für eine Woche geschlossen sein. In dieser Zeit finden die Umbauarbeiten statt. «Ab 9. Mai freue ich mich, die Gäste wieder begrüssen und bewirten zu können», sagt Sarah Büttler. Der künftige Gastrobetrieb ist von Montag bis Freitag 8.30 bis 23 Uhr und am Samstag und Sonntag von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Jederzeit gibt es dann ein kleines Essensangebot aus der Vitrine. Warme Küche gibt es ab Donnerstag- und Freitagabend von 18 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag 12 bis 18 Uhr mit Bestsellern wie Schnipo oder Fitnexx-Burger.

«Weiterhin kann bei uns im Restaurant friedlich ein Jass geklopft oder eine Znüni- oder Kaffeepause abgehalten werden», sagt Büttler. Für Gruppen ab 15 Personen, die vorher reservieren, bieten wir unseren Service weiterhin an.» Tennis, Squash, Badminton, Unihockey, Bowling und Minigolf sind im Fitnexx Balsthal immer möglich. Zudem ist hier die Gesundheitspraxis von Andy Büttler zuhause.