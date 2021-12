Spatenstich Oberbuchsiten baut ein neues Wasserreservoir – weil das vorherige veraltet und der Wasserdruck zu niedrig ist Weil das alte Exemplar in die Jahre gekommen und der Wasserdruck für einige Häuser im Dorf zu gering ist, wird in Oberbuchsiten ein neues Wasserreservoir gebaut. Nun ist der Spatenstich erfolgt. Bis Ende nächstes Jahr soll es fertig sein.

Der Spatenstich für das neue Wasserreservoir Hard in Oberbuchsiten ist erfolgt. zvg

Die Gemeinde Oberbuchsiten erhält ein neues Wasserreservoir im Gebiet Hard. Das ist seit der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019 klar. Denn die 45 damals anwesenden Stimmberechtigten genehmigten den Investitionskredit für den Neubau von 1,8 Millionen Franken einstimmig.

Der Grund für die benötigte Investition ist simpel: Das bisherige Wasserreservoir stammt aus dem Jahr 1937. Es muss ersetzt werden, weil die bauliche Substanz sowie die wassertechnischen Installationen in die Jahre gekommen sind. Ausserdem ist der Wasserdruck für die obersten Häuser im Dorf zu gering.

Das neue Reservoir wird mit 600 Kubikmetern Fassungsvermögen deutlich grösser ausfallen als das alte: Dieses konnte 400 Kubikmeter Wasser umfassen. Davon sind wie bisher 300 Kubikmeter Löschwasser zur gemeinsamen Nutzung von Oberbuchsiten und der Regionalen Wasserversorgung Gäu vorgesehen. Es wird zwei rechteckige Kammern mit je 300 Kubikmetern und dazwischen das Bedienungshaus mit dem Rohrkeller haben. Das neue Reservoir kommt auch rund 20 Meter weiter oben zu stehen.

Die Kreditsumme beinhaltet auch den Rückbau der alten Reservoirs sowie die erforderlichen Anpassungen am Zonenpumpwerk Friedhofweg. Für die Kanalisation zum neuen Reservoir sind weitere 100’000 Franken vorgesehen.

Ende 2022 soll das neue Reservoir in Betrieb genommen werden können

Anfang September wurde mit dem Leitungsbau begonnen. Dies gibt die Gemeinde Oberbuchsiten in einer Mitteilung bekannt. Dazu gehören Kanalisations-, Wasser- und Elektroleitungen. Im Anschluss wurde mit dem Aushub und der Nagelwand begonnen. Der Spatenstich ist schliesslich Ende November erfolgt.

Bis Februar 2022 will die Gemeinde so weit sein, dass man im März 2022 mit den Baumeisterarbeiten beginnen kann. Gemäss der Planung soll das neue Reservoir Ende des nächsten Jahres in Betrieb genommen werden können. (mgt/rab)