Der zweite Teil nach der Pause startete erneut funkeln. Die Geräteturnerinnen des Getu 2 turnten zu Rihannas «Diamonds In The Sky» elfenhaft, dass die Gänsehaut spürbar wurde. Laut und rockig ging es mit Queen und der Mixedgruppe Damen/Herren weiter. Tätowiert in Lederjacken und Netzstrümpfen spannten sie die Saiten der Rockgitarren. Nach Scotty kehrt nun auch die restliche Crew aus dem Weltall zurück. Mit einer «erstklassigen» Ballettdarbietung starteten die Turner der Kutu/Getu. Das Niveau wurde massiv gesteigert, als die Turner ihr gewohntes Revier am mobilen Reck betreten durften. Schwünge und fliegende Abgänge, welche die Zuschauer aus Sportaufzeichnungen im Fernsehen kennen, liessen das Blut in den Adern gefrieren und so manche Lunge im Publikum musste für Sekunden die eingeatmete Luft aushalten.

Die Bühnen-Highlights folgten nun Schlag auf Schlag: Die Aktive Mixed haben sich einer Verjüngungskur unterzogen und versetzten die Mehrzweckhalle mit ihrem Outfit und der Musik zurück in die 1990er-Jahre. Die Damen liessen Träume wahr werden: Mit ergreifender Musik und tänzerisch anmutenden Aerobicschritten verkörperten sie die grüne Erde. (caw)