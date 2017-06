Die Sozialdemokratische Partei (SP) Balsthal unterstützt Pierino Menna bei der Gemeindepräsidentenwahl vom 2. Juli, wie die SP in einer Medienmitteilung verlauten lässt. CVP-Gemeinderat Menna will die Nachfolge von Roland Stampfli antreten, der sich nicht mehr zur Wahl stellt. Herausgefordert wird Menna von Christine Rütti von der SVP.

Die SP bevorzugt klar Pierino Menna. Er habe in seinen verschiedenen Tätigkeiten bewiesen, dass er die Fähigkeiten besitze, um die Gemeinde als Gemeindepräsident zu führen. «Das Wohl der Gemeinde stand für ihn dabei immer an erster Stelle. Er ist hartnäckig, durchsetzungsfähig und hat einen ausgeprägten Sinn für das Machbare», schreibt die SP. Speziell zeige sich dies in seinen Tätigkeiten als Ressortleiter Planung oder auch als Präsident der Kommission für die Revision der Ortsplanung. Er führe die Sitzungen souverän, sei zuverlässig und habe Ideen, wohin sich die Gemeinde Balsthal entwickeln soll.

Bei den Gemeindepräsidentenwahlen komme es darauf an, dass Balsthal als Wohn- und Arbeitsort attraktiv bleibe. Mit seiner langjährigen politischen Erfahrung und seinem Netzwerk sei Pierino Menna dafür die richtige Person für dieses Amt, so die SP. (mgt)