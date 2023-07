Verhaltensregeln im Wisent-Gehege

– Bleiben Sie auf den Wegen.

– Führen Sie Hunde an der Leine (ausser in Gefahrensituationen).

– Vergrössern Sie den Abstand zwischen Ihnen und den Wisenten, falls ein Wisent Sie anstarrt und den Kopf schüttelt, Sie anstarrt und mit den Hufen scharrt oder den Kopf senkt und sich in Ihre Richtung bewegt.

– Vergrössern Sie die Distanz unaufgeregt, langsam und drehen Sie den Wisenten nicht den Rücken zu.

– Das Füttern der Wisente ist nicht erlaubt.