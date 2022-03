Solidarität Aktion «2 x Weihnachten»: 14 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt und verteilt Ende Februar fand in Neuendorf die Verteilaktion von «2 x Weihnachten» im Kanton Solothurn statt. Zudem feierte die Sektion Solothurn des Schweizerischen Roten Kreuzes ihren 25. Geburtstag.

Das Team von Oltech unterstützt das Schweizerische Rote Kreuz seit über 15 Jahren. zvg

Das Jahr 2022 ist ein spezielles für die Sektion Solothurn des Schweizerischen Roten Kreuzes: Sie feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die Idee, die 1997 im Radiostudio Bern in der «Espresso»-Redaktion entstanden ist, hat dazu geführt, dass heuer rund 14 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel von der Organisation an armutsbetroffene Menschen im Kanton Solothurn verteilt werden können.

Die Verteilaktion von «2 x Weihnachten» fand Ende Februar in einem Lagerraum der Firma Zibatra in Neuendorf statt. Das Unternehmen stellte den ganzen Raum gratis zu Verfügung.

Die ganzen Waren werden seit 15 Jahren von Mitarbeitenden der Firma Oltech ausgepackt und wieder zusammengestellt. Anschliessend werden die Einkaufstaschen von verschiedenen sozialen Organisationen, wie der Krebsliga oder dem Cultibo und dem Schweizerischen Roten Kreuz im Kanton Solothurn verteilt.

Mario Wüthrich, Bereichsleiter Unterstützung im Alltag, vom SRK Kanton Solothurn sagt: «Ohne die grossartige Unterstützung von allen nationalen und regionalen Partnern wäre so eine Aktion nicht durchführbar.» Ein Erfolg der Aktion sieht Wüthrich darin, dass die Menschen gerade in der Weihnachtszeit solidarisch sind und gerne etwas Handfestes wie Lebensmittel und Hygieneartikel spenden.

Die Produkte gehen an mehr als 40'000 Menschen in der Schweiz

Schweizweit wurden vom 24. Dezember 2021 bis 11. Januar 2022 rund 300 Tonnen respektive 53'600 Pakete gesammelt. Darunter sind 39'300 Postpakete, 3400 Online-Pakete im Gesamtwert von 434'000 Franken, 9300 fixfertig zusammengestellte Warenpakete von Coop im Gesamtwert von 186'000 Franken sowie 1600 über coop.ch bestellte Pakete für insgesamt 85'000 Franken.

Die Produkte gehen direkt an mehr als 40'000 Menschen in der Schweiz, die in grosser Armut leben. Die Kantonalverbände des Roten Kreuzes kümmern sich um die regionale Verteilung. Die Unterstützung kommt Alleinerziehenden, die kaum über die Runden kommen, pensionierten oder arbeitslosen Menschen, die in prekären Verhältnissen leben sowie Personen, die zwar arbeiten, aber deren geringes Einkommen nicht ausreicht, um ein knappes Haushaltsbudget auszugleichen, zugute.

Ein Teil der gespendeten Waren wird an lokale soziale Einrichtungen wie Suppenküchen und Notschlafstellen verteilt.

Mit dem Erlös aus den Online-Paketen werden auf den lokalen Märkten in Armenien, Bosnien und Herzegowina, Moldawien und Kirgistan Brennholz, warme Kleider und Lebensmittel gekauft. Die Spenden fliessen zudem in die Rotkreuz-Winterhilfe und ermöglichen es, Tausenden von armutsbetroffenen Menschen, zu essen zu haben und heizen zu können. (mgt)