Skispringen, Abfahrten und Langlauf: Als im Thal Skipioniere wirkten

1966 wurde dann der zweite, der obere Wannenlift in Betrieb genommen. «1978 wurde der untere Lift vollständig erneuert und eine erste Hütte zum Verpflegen und Aufwärmen mit einer Toilette gebaut», so Hammer. Der obere Lift sei ständig erneuert worden. In den Siebzigerjahren, als es noch gute Schneewinter gab, traf sich an der Postautohaltestelle Amtshausplatz in Balsthal besonders an den Mittwochnachmittagen die Thaler Schuljugend, um in Langenbruck das Skifahren zu vervollkommnen.

Langenbruck selbst hat eine lange Skitradition, wurde hier doch 1909 einer der ersten Skiclubs der Schweiz gegründet. Für den Schweizer Skisport bedeutend wurde der Ort aber wegen der Sprungschanzen. 1955 wurde nach einem Entwurf des Ingenieurs Reinhard Straumann die grösste Schanze der Schweiz dort in Betrieb genommen. «Ganze Völkerwanderungen gab es damals aus der ganzen Region nach Langenbruck, wo man die Skisprung-Weltelite sehen konnte», erinnert sich auch Kuno Fluri.

Mit dem Bau der drei Freichelen-Schanzen im Jahr 1963 wurden die vorherigen ersetzt. 1987 erhielt die Anlage einen neuen Sprungrichterturm, 1997 wurde die Beleuchtung für Abendsprungläufe eingerichtet. 2000 fand hier noch die Schweizer Junioren-Meisterschaften der Nordischen Kombination statt – der letzte offizielle Wettkampf. Im Dezember 2010 wurde der Abbruch der veralteten Schanzen wegen fehlenden Nachwuchses beschlossen.

Die begabten Mümliswiler Springer

Begabte Skispringer stammten aus Mümliswil. Die Reckenchiener Gebrüder Schmid, wovon der heute 72-jährige Hans Schmid als fünffacher Schweizer Meister ab 1969 der Erfolgreichste war. Seine Sprungbegeisterung startete im Reckenchien, wo zunächst eine Schanze aufgebaut wurde und wo auch Dorf-Skisprungkonkurrenzen stattfanden.