Sie kreiert vergänglich süsse Kunstwerke

Langsam und ganz sachte streicht Susanne Lerch mit einem Pinsel über die weiss schimmernde Hochzeitstorte und befestigt kleine Blumen. Allmählich ergibt sich aus den vielen kleinen Blumen, die aus einer Zuckermasse gefertigt sind, ein Herz. Ganz oben thronen die Braut und der Bräutigam in detaillierten Kleidern und Frisuren. «Für diese Figuren und deren umfangreiche Dekoration alleine benötigte ich ungefähr fünf bis sechs Stunden», sagt Susanne Lerch.

Die Figuren werden aus demselben Material wie die Blumen gefertigt und tragen die Kleider, welche das Paar an der Hochzeit tragen wird. Mit einem Farbpuder versieht Lerch den Figuren rote Backen, damit diese so aussehen, als wären sie gerade sehr aufgeregt», sagt Lerch. Es ist nicht die erste Hochzeitstorte, welche die Wolfwilerin gestaltet. Seit knapp vier Jahren betreibt Lerch schon in ihren eigenen vier Wänden im Weidli 9 in Wolfwil Das Backatelier. «Seit ich denken kann, habe ich gerne gebacken», sagt die Bankangestellte. Ein Atelier zu betreiben, war aber kein Kindheitswunsch, wie Lerch angibt. Viel mehr ist Das Backatelier aus dem Zufall entstanden. «Angefangen hatte alles damit, dass ich meine Backwaren ins Geschäft mitnahm und die Leute so begeistert waren und mir sagten, dass ich unbedingt etwas daraus machen soll», sagt Lerch.

Doch nicht nur bei ihren Arbeitskollegen kamen die Kreationen gut an, sondern auch in der Umgebung. «Im Jahr 2016 wurde ich angefragt, ob ich nicht auch eine Hochzeitstorte machen könne. Ich habe zwar eingewilligt, jedoch habe ich so etwas vorher nie gemacht», erinnert sich die Gäuerin. In der gleichen Zeit beschloss sie auch, eine eigene Website zu errichten. «Da haben sich dann auch Leute gemeldet, die extra vom Kanton Zürich bis hierher gefahren sind, nur um eine meiner Torten abzuholen», erzählt Lerch. Auch wenn die Wolfwilerin sehr viel Zeit und Mühe in Das Backatelier investiert, so ist und bleibt dies ein Hobby. «Ich werde es wohl nie voll professionell machen. Ich möchte frei sein und meine Kreativität ausleben und nicht produzieren müssen. Es soll ein Hobby bleiben», sagt die 47-Jährige.

Nichtsdestotrotz hat Lerch schon unzählige Kreationen von friedlichen Einhörnern, über gefrässige Dinosaurier bis hin zu lebensechten Hunden geschaffen, wie die Galerie auf der Website bezeugt. Ihre essbaren Kunstwerke beschränken sich aber nicht nur auf Torten, sondern auch auf Kekse, Macarons oder Pralinen. «Beim Backen und bei den Rezepten bin ich sehr neugierig», sagt Lerch.