Voller Tatendrang ist sie, die neue Präsidentin des Vereins Freunde Schloss Neu-Bechburg. Und jung. Mit 32 Jahren ist sie das jüngste Mitglied im achtköpfigen Vorstand. Dabei ist sie erst seit gut einem Jahr im Vereinsgeschehen involviert und bekleidet bereits das oberste Amt. Sie hat Ideen. Und auch die notwendige Energie und Motivation für deren Umsetzung. «Es braucht einen frischen Wind, um junge Leute für das Schloss zu begeistern», sagt sie.

Fabienne Neuhaus ist seit je her fasziniert von alten Bauten. «Ich bin auch immer gerne in Museen gegangen», erzählt sie. Doch bis vor einigen Jahren verbrachte die gelernte Kauffrau ihre Freizeit am liebsten auf dem Fussballfeld. Die Leidenschaft für den Sport liege in der Familie, sagt sie. Mittlerweile aber hängen ihre Fussballschuhe am Nagel. Nicht jedoch ihre Leidenschaft. Für diese brauchte die Bankangestellte ein anderes Ventil. «Ich wollte mir ein neues Hobby zutun und habe begonnen Schlossführungen anzubieten», erzählt sie weiter. Nach einer ausführlichen Einführung in das Schlossleben und seine Geschichte durch den Schlosswart, kam sie im Winter 2018 in den Besitz des Passepartouts für das Schloss und begann, Gäste durch die Geschichte des Schlosses zu führen.

«Ich bin jemand, der gerne macht», sagt sie selbstbewusst. Nach dem unerwarteten Tod des ehemaligen Vereinspräsidenten Franz Kamber letztes Jahr habe sie dem Vorstand ihre Unterstützung angeboten. «Da haben sie gemerkt, dass sich da jemand engagiert, der etwas ‹Pfupf im Füddle› hat», sagt sie lachend. Und prompt sei sie als Präsidentin vorgeschlagen worden. Der Vorstand sei sich nämlich einig gewesen: Es muss jemand junges ins Amt. Denn dem Verein droht die Überalterung. «Ich glaube der Verein und die Stiftung sind im Moment in einem Umbruch», sagt Fabienne Neuhaus. Das Ziel heute sei es vor allem, neue und junge Mitglieder in den Verein zu holen, damit dieser eine gute Altersdurchmischung hat. Ein Entfallen der Mitgliederbeiträge aufgrund des Alters könne der Verein finanziell nicht tragen.