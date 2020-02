Shopping-Fest zum 20-jährigen Bestehen

Den runden Geburtstag feierte Egerkinger Shoppingcenter Gäupark mit diversen Attraktionen: Es gab etwa einen Cüpli – und Häppli-Stand mit Livemusik der Pianospielerin und Entertainerin Bella C. Für die Kleinsten bot der Gäupark Zuckerwatte und Glitzertattoos an. Für die etwas Grösseren und Junggebliebenen einen Stand mit Flipperautomaten. Bei der Fotowand gab es ein Shooting, bei welchem Styling-Wünsche erfüllt wurden. Die längste Menschenkolonne gab es zweifellos im Zentrum des Einkaufzentrums bei der Ziehung der Lose. Wer nach dem Einkauf nach Draussen entschwand wurde auf dem Nachhauseweg mit einem warmen Punsch belohnt.

Der Andrang war am Jubiläumstag im üblichen Rahmen. Treffpunk und Einkaufen stand – wie jeden Samstag – an erster Stelle. (ple)