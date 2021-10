Serie: Aus alt wird neu

Wie haben sich die Dörfer im Thal und im Gäu in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Was hat der Bau der Autobahn, die boomende Industrie, die steigende Nachfrage nach Einfamilienhäusern und Bauland mit ihnen gemacht? In der neuen Serie vergleichen wir jeweils zwei Fotos, die am ungefähr gleichen Standort zustande kamen - aber in unterschiedlichen Jahrzehnten. Den Anfang macht A wie Aedermannsdorf. (rab)