Am Mittwoch findet im Pfarreiheim in Matzendorf die alljährliche Kinderkleiderbörse statt. Dabei handelt es sich um eine Jubiläumsausgabe, denn seit 40 Jahren wird die Kinderkleiderbörse durchgeführt. Dieses Jubiläum wird mit Kinderschminken, Gratis-Kaffeestube sowie Kinderbetreuung gefeiert.

Vor 40 Jahren haben Frauen aus dem Dorf erfahren, dass es im Gäu günstige Kinderkleider zu kaufen gibt, welche an einer Börse veräussert wurden. Dies wollten sie in Matzendorf auch ausprobieren, hatte es doch solch grosse Schulklassen. Sechs Frauen aus dem Dorf führten die erste Börse durch. Unterstützt wurden sie durch zwei Frauen aus Welschenrohr, welche Kleider einsammelten und zur Börse brachten.

Werbung wurde beim Coop und im Pfarrblatt gemacht. Die Börse dauerte einen Tag. Die Kleider und Schuhe mussten vorgängig mit Nummer und Preis angeschrieben werden – so, wie es auch noch heute der Fall ist. Wenn sich die Verkäuferin nicht sicher über die Preisgestaltung war, erhielt sie Hilfe durch andere Frauen, wie Maria Winistörfer, eine der Mitgründerinnen, zu erzählen weiss.

Mit diesem Angebot für Familien setzten die sechs Matzendorferinnen den Grundstein der Kinderkleiderbörse in Matzendorf, welche bis heute Bestand hat. Das Angebot wurde zwischenzeitlich erweitert und es werden Spielsachen, Kinderwagen, Fahrräder und noch vieles mehr zum Kauf angeboten.

Damals lagen am Ende der Börse keine zehn Franken in der Kasse. Heute ist es etwas mehr, gemessen am Aufwand aber immer noch wenig. Das Wissen, den Familien mit diesem Angebot dienen zu können, reicht aber den rund 20 Helferinnen der Frauengemeinschaft Matzendorf aus, so die Börsenverantwortlichen Miriam Leist-Kaufmann und Erika Zaugg. (slm)