Seit 1604 im Besitz der Familie Pfluger: Ein Leben im und um das allererste «Gäuerhaus»

Wer der Ausserbergstrasse in Oensingen entlang kommt, kann ihn nicht übersehen: Den hochaufragenden Bau mit weisser Fassade mitten im Oensinger Dorfkern. Dabei handelt es sich aber nicht um ein gewöhnliches altes Haus, wie man meinen könnte. Sondern hier steht ein echter Pionier unter den Bauernhäusern, ein Gäuerhaus. Das Pflugerhof-Areal mit mehreren Liegenschaften, gehört schon seit zwölf Generationen der Familie Pfluger. Und so ist die Geschichte der Pflugers und des Hauses in dem sie leben, eng mit jener Oensingens verzahnt. Am Haupteingang prangt ein steinerner Türeingang, der die Jahreszahl 1604 trägt. Johann Josef Pfluger, der heutige Bewohner, sah es als seine Aufgabe an, das Haus zu erhalten. «Ich habe mein ganzes Leben an diesem Haus gearbeitet», sagt er. Über Jahre hinweg wurde das Haus von unten bis oben hin erneuert - um dann wieder vorne zu beginnen. «Wir sind 30 Jahre nicht in die Ferien gefahren, um die Sanierungsarbeiten zu finanzieren.» Heute werden seine Mühen und jene seiner Familie durch die Anerkennung anderer Menschen belohnt: Ein Foto des Pflugerhofs ziert das Titelblatt des neu erschienen Bandes über die Bauernhäuser des Kantons Solothurn. Dies mache Freude und sei eine Genugtuung, sagt Pfluger.

Patrik Lützelschwab und Yann Schlegel empfiehlt

Das Haus eines gut begüterten Bauern Ein Team aus Bauernhausexperten – darunter Roland Flückiger-Seiler sowie Benno Furrer – konnte im Rahmen der Nachforschungen zum Buch das Alter des Hauses nachweisen. Sie kamen zum Schluss, dass das Gebäude tatsächlich aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt. Eruieren konnten die Experten dies, indem sie das Holz im Keller- und Küchenraum dendochronologisch untersuchten. Doch was macht das Haus so einzigartig? Es handelt sich hierbei um einen ganz eigenen Baustil. Dieser Haustyp entstand in den Anfangsjahren des 17. Jahrhunderts in der Region. Damals versuchten die besser gestellten Landwirte sich von den Ärmeren zu unterscheiden, indem sie Steinhäuser errichteten. Nach heutigem Erkenntnisstand handelt es sich beim Pflugerhof, um das allererste, sogenannte Gäuerhaus. Errichtet hat es damals Werner Pfluger, ein Bürger aus Solothurn, der in der Klus wohnte. Er hatte sich beim Bau des Gebäudes an den Solothurner Stadthäusern orientiert. Bis heute ist die Familie Pfluger Bürger der Stadt Solothurn und von Oensingen geblieben. Während dem Verlauf der Jahrhunderte veränderte sich der Hof zusehends, allerdings nicht äusserlich, sondern im Gebäudeinnern. Sämtliche Balken die ersichtlich sind, stammen aus den Jahren 1775/76, denn seit längerer Zeit ist bekannt, dass in diesen Jahren ein grösserer Innenausbau stattgefunden haben muss.

Leben mit historischem Kachelofen und Wendeltreppe Wie in vielen alten Bauernhäusern üblich, findet sich in der Stube ein grosser Kachelofen. Dieser sei nicht mehr in Betrieb, berichtet Pfluger. Gleichwohl hat der Ofen noch einen grossen Stellenwert: Auf den Kacheln, die aus dem Jahre 1939 stammen, ist das Pfluger-Familienwappen abgebildet. Der Ofen nimmt zwei Räume ein und wurde früher von der Küche aus eingefeuert. Einen interessanten Fund machte Johann Pfluger in der Mauer des Stuben-Nebenzimmers. Wenige Millimeter unter dem Gips entdeckte er bei Sanierungsarbeiten 2004 einen Durchgang. Im ersten Stock des grossen Hauses befinden sich jetzt ein Büro und einige Schlafräume. In einem der Schlafzimmer steht wie in unteren Geschoss in der Stube ein massiver Kachelofen. Dieser trägt eine Inschrift aus dem Jahr 1757: «Dieser Ofen hat machen lassen, der ehrsam und bescheite Hans Joseph Pfluoger und Anna Maria Fluri sein Ehegemahle dies im Jahr Christi 1757.» Dieser Hans Joseph Pfluger war ein umtriebiger Eigentümer des Hofes, denn er führte zahlreiche Umbauten durch. So stammt zum Beispiel auch die Wendeltreppe, die vom ersten Stock ins Obergeschoss führt, aus jener Zeit in der Hans Joseph Pfluger wirkte. Wie die Bauernhaus-Experten herausfanden, kann die Treppe auf das Jahr 1776 datiert werden. Die Fachleute waren erstaunt über diesen Befund, da Treppen dieser Bauart einige Jahre vor diesem Zeitraum noch üblich gewesen waren.