Anstelle eines Festaktes zu ihrem 100 Jährigen Bestehen führt die Bürgergemeinde Oensingen am Samstag, 25. August, zwischen 12 und 18 Uhr einem Parcours rund um das Dorf durch. Dies mit dem Ziel, der Bevölkerung Einblicke in die Tätigkeiten der Bürgergemeinde zu gewähren. Besucht werden können vier verschiedene Standorte zwischen dem Kieswerk Aebisholz und dem Bürgerhaus Roggen.

Es sind dies der Forstwerkhof, das Kieswerk Aebisholz, der Grillplatz beim Hüttenrank sowie das Bürgerhaus Roggen. Beim Kieswerk Aebisholz gibt es zusätzlich um 13 Uhr und 15 Uhr eine biologische Führung mit Marco Bobst über die «Ökologische Freihaltezone». Um an die verschiedenen Posten zu gelangen, wird ein Busbetrieb im 20 Minuten-Takt von Station zu Station fahren. Die Besucher entscheiden selbst, wie lange sie an einem Posten verweilen wollen. Die Posten können auch individuell und in beliebiger Reihenfolge besucht werden. Für Speis und Trank sowie Attraktionen für die Kinder ist gesorgt. (bho)