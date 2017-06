Hausrotschwanz «Husi», der im Naturpark Thal den Besuchern auf dem beschilderten Weg zur Beringungsstation Subigerberg die Vielfalt der Natur im Jura aufzeigt, bekommt Gesellschaft. Dies in Form der Heuschecke Gümpi. Der grüne «Heugümper» ist die Leitfigur für den neuen Lehrpfad «Gümpis Weg in die Zukunft», der am Donnerstag in Laupersdorf offiziell eröffnet wurde.

Gemeindepräsident Edgar Kupper zeigte ich erfreut darüber, dass Laupersdorf als Standortgemeinde ausgewählt wurde. Dieser Lehrpfad passe sehr gut zum Dorf, weil «Heugümper» im Volksmund als Wappentier von Lauperdorf gehandelt würden und weil damit auch das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» eine willkommene Aufwertung erfahre.

Auch Ines Kreinacke, Geschäftsführerin des Naturparks Thal, sprach von einer Aufwertung für den Naturpark. Die Ausrichtung des Lehrpfades auf eine nachhaltige Lebensweise könne auf den Naturpark übertragen werden. Auch dieser bestehe aus einem grossen natürlichen Netzwerk, zu dem Sorge getragen werden müsse.