Schiessanlage Schiessanlage Welschenrohr wird saniert: Der Boden ist erheblich mit Blei und Antimon belastet Seit Frühling saniert der Kanton alle Schiessanlagen im Thal. Darunter auch jene in Welschenrohr mit seinen sechs Scheiben. Demnächst kann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

Derzeit wird die Schiessanlage Schützenmatt in Welschenrohr saniert. Walter Schmid

Gegenwärtig werden in der Region Thal sämtliche Schiessanlagen nach Schadstoffen überprüft und saniert, so auch die 300-Meter-Anlage in Welschenrohr. Dabei werden die Kugelfänge bei den Scheibenständen nach Blei und Antimon untersucht, das verseuchte Material ausgehoben und entsorgt.

Die Schiessanlage Welschenrohr liegt westlich des Dorfes mit dem Schützenhaus an der Thalstrasse und dem Scheibenstand in der Illmatt. Wahrscheinlich wurde sie um 1900 gebaut und besass zu Beginn zwölf Scheiben. Genutzt wurde die Anlage durch die beiden Schützenvereine, die sich 2000 zum Schützenverein Welschenrohr zusammenschlossen. Vereinzelt war auch das Militär anzutreffen. 1998 wurde der Scheibenstand neu gebaut und die Zahl der Scheiben auf sechs reduziert. 2006 erfolgte der Einbau der elektronischen Trefferanzeige.

Der Boden ist erheblich belastet

Umfangreiche Feldmessungen und Bodenproben ergaben eine erhebliche Belastung des Bodens mit Blei und Antimon. Zwei Baggersondierungen ergaben weitere Aufschlüsse: Es bestehe ein hohes Schadstoffpotenzial.

Aber für die vorhandenen Wasserquellen im Kugelfangbereich sowie für das Grundwasser und die Dünnern bestehe durch die schwermetallbelasteten Sickerwässer keine Bedrohung, wird im Untersuchungsbericht festgehalten. Trotzdem gelte der Kugelfangbereich der Schliessanlage als sanierungsbedürftig.

Über den Illmattweg mit Betonspuren war der Scheibenstand gut zu erreichen. Es brauchte einen Wendeplatz und eine 150 Meter lange Baupiste für die schweren Maschinen und die Lastwagen. Nun begann der umfassende Aushub vor dem Scheibenstand, dem Damm und der Umgebung.

Dabei kamen verschieden stark kontaminierte Schichten zum Vorschein, die entsprechend entsorgt werden mussten. Sogar alte Pneus waren dabei. Das schwach und wenig belastete Material kann in speziellen Gruben in der Schweiz deponiert werden. Hingegen wird das stark belastete Material in eine Bodenwaschanlage nach Deutschland gebracht. Das künstliche Kugelfangsystem blieb während der Arbeiten bestehen.

Was kostet die Sanierung?

Demnächst werden die Arbeiten abgeschlossen, die Anlage kann wieder in Betrieb genommen werden. Die Baupiste wird zurückgebaut und die Umgebung der Anlage kann landwirtschaftlich uneingeschränkt genutzt werden.

Was die Aktion kostet, zeigt sich wohl erst bei der Abrechnung. Man rechnet mit 30'000 Franken pro Scheibe, wobei immer wieder Überraschungen auftauchen können. Die Kosten werden vollumfänglich durch den Kanton übernommen, auch der Bund leistet einen Beitrag. Gemeinde und Schützenverein werden nicht belastet.