Gute Stimmung zu Beginn

Besonders zu Beginn des Anlasses war die Stimmung trotz Regen bemerkenswert gut. «Wir hatten die Tickets schon im Voraus gekauft und liessen uns deshalb nicht vom Wetterbericht abschrecken», meinten zwei Freundinnen, die aus Egerkingen und Olten angereist waren und sich gut gelaunt auf den Weg zum Festgelände machten. Besonders in den Festzelten war vor Beginn des Feuerwerks viel los.

Draussen schützten sich die Leute mit Regenjacken und Schirmen vor dem nassen Wetter und versorgten sich an den zahlreichen Ständen. Entlang der Jurastrasse stellten viele ihre mitgebrachten Camping-Klappstühle auf, manche davon mit fixierten Regenschirmen. Aus den Boxen ertönte Musik und Unterhaltung aus der eigenes für das Fest installierten Radiostation. Die Organisation klappte reibungslos.

Auf dem Gelände traf man auf viele Leute aus der Umgebung, die seit Jahren praktisch jedes Mal an der Sonnwendfeier teilnehmen. Darunter Denise Sollweger aus Wiedlisbach mit ihrem Therapiehund, dem die Explosionen nichts ausmachten: «Er ist so ausgebildet, dass es ihn nicht erschreckt. Mittlerweile kommt er gerne an solche Anlässe mit. Er mag es, wenn viel los ist.» Doch auch von weiter weg reiste das Publikum an: Auf dem Festgelände waren Dialekte aus anderen Teilen der Schweiz zu hören, und auf Facebook wurden im Vorfeld der Veranstaltungen Unterkünfte in der Umgebung vergeben.

Hoffentlich einmaliges Ereignis

In der Geschichte der Sonnwendfeier in Oensingen waren dies wohl die schlimmsten Bedingungen, wie auch OK-Präsident Rölli feststellte. Viele Leute verliessen das Festgelände während dem Spektakel oder in der zehnminütigen Pause, in der man vergeblich auf das Abziehen des Rauchs wartete. Doch zahlreiche Menschen verharrten bis zum Schluss in der Kälte. «Da können ja die Veranstalter nichts dafür», meinten drei, die aus der Umgebung von Grenchen anreisten und das Ende der kurzen Pause abwarteten. «Wir stecken deshalb den Kopf jetzt nicht in den Sand.»

Immerhin hatte in der Zwischenzeit der Regen merklich nachgelassen und schlussendlich aufgehört. Das verbliebene Publikum bedankte sich mit Applaus und Jubelrufen bei allen Beteiligten. Bleibt zu hoffen, dass die Bedingungen in drei Jahren günstiger sind und sich die beiden Vereine wieder wie gewohnt miteinander messen können.

