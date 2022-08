Runder Geburtstag Stolz auf ihre Enkel und Urenkel: Rosa Studer-Kissling aus Kestenholz wurde 100 Jahre alt Rosa Studer-Kissling wurde am 1. August 1922 als ältestes von drei Kindern geboren. Auch jetzt wohnt sie nach wie vor in ihrem Eigenheim.

Die Jubilarin Rosa Studer-Kissling, umrahmt von Staatsschreiber Andreas Eng, Schwiegersohn Erwin Hänni und Tochter Irene, Pfarreileiterin Theresia Gehle, Sohn Martin Studer, Landammann Remo Ankli, Bürgergemeindepräsident Viktor Meier, Standesweibel Fritz Unternährer und Gemeindepräsident Arno Bürgi (v.l.) Bruno Kissling

Am Montag wurde Rosa Studer-Kissling aus Kestenholz 100 Jahre alt. Am Dienstag erhielt sie deswegen unter anderem Besuch von Landammann Remo Ankli, Staatsschreiber Andreas Eng und Gemeindepräsident Arno Bürgi.

Geboren wurde sie am Nationalfeiertag im Jahr 1922 in Wolfwil. Dort erlebte sie mit ihren zwei Brüdern eine nicht ganz unbeschwerte Kindheit. Rosa, als ältestes Kind, war erst zehn Jahre alt, als die Mutter verstarb. So musste die Jubilarin schon früh viel Verantwortung übernehmen.

Nach der obligatorischen Schulzeit fand sie eine Anstellung in Murgenthal. Mit ihrem zukünftigen Ehemann Armin Studer aus Kestenholz baute sie ein Haus an der Allmendstrasse in Kestenholz, wo das junge Paar nach der Heirat im Jahr 1949 einzog.

Rösi, wie sie von allen genannt wird, kümmerte sich nicht nur um den Haushalt und die beiden Kinder Irene und Martin, sondern musste auch tatkräftig bei der Feldarbeit mithelfen. Denn auf der Allmend wurden vor allem Kartoffeln und Salat für den Weiterverkauf angepflanzt.

Die Jubilarin galt als leidenschaftliche und gute Jasserin. Der Seniorenjass und der wöchentliche Jass mit ihren Kolleginnen waren fester Bestandteil ihres Wochenplans. Immer wieder fand man sie denn auch an der Spitze der Ranglisten.

Rosa Studer war zudem eine hervorragende Köchin und Bäckerin. Auch nach dem Tod von Ehemann Armin im November 2011 kochte sie stets für sich selbst. Bis vor einigen Monaten backte sie fast jeden Samstag einen Zopf. Es gab keine Feier ohne den Zopf vom Grosi.

Grosse Freude bereitete ihr ebenfalls der grosse Garten vor dem Haus. Ganz besonders aber liebte die Jubilarin ihre Blumen. Noch letztes Jahr traf man sie immer wieder im Garten an. Besonders stolz ist sie auf ihre vier Enkelkinder sowie die beiden Urenkel.

Wenn auch jetzt die Kräfte stark nachgelassen haben und sie Unterstützung braucht, wohnt sie immer noch zu Hause an der Allmendstrasse in Kestenholz. (mgt/szr)