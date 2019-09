«Gartenkind» ist ein Projekt der gemeinnützigen Organisation Bioterra. Es bietet eine einzigartige Plattform für Kinder zwischen vier und elf Jahren in der ganzen Schweiz an, um sich in der Freizeit aktiv am Gärtnern zu beteiligen. Die «Gartenkinder» sollen vor Ort in einem Garten erleben, wie der Kreislauf der Natur funktioniert, und Zusammenhänge kennenlernen. In Balsthal ist es der Obst-und Gartenbauverein, welcher sich für das Projekt engagiert. Der Gartenkind-Kurs steht unter der Leitung von Monika Kämpf. Heinz Feldmann unterstützt sie tatkräftig als Co-Gartenleiter. Das Kursgeld betrug 120 Franken pro Kind und Saison. (pwb)