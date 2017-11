Kargheit erforderte Kreativität

Gewöhnungsbedürftig war auch das Essen. Zum Zmorgen gab es Haferflocken mit Dörrfrüchten und Milch. Die Hauptmahlzeiten bestanden meist aus einer Gemüsesuppe mit wenig Speck als Würze, einer knöpfliartigen Mehlspeise und Krautstielen (Mangold).

Trotzdem wurde man nie richtig satt, im Gegenteil: «Wir hatten eigentlich ständig ein Hungergefühl», stellten vor allem die Jugendlichen fest. Deshalb schauten die Dietschis, dass immer Brot vorrätig war. Die Sauerteigbrötchen mussten sie aber, da kein Backofen verfügbar war, in einem irdenen Geschirr am Feuer backen. Die Kargheit erforderte eben Kreativität; gemeinsam musste man Lösungen überlegen - auch dies eine gute Erfahrung.

Doppelseitige Erfahrungen machte auch die Pilgergruppe. Die 230 Kilometer in zehn Etappen bergauf und bergab bewältigte sie in historischen Schuhen, die mehr zugeschnürten Lederlappen glichen. Diese gaben kaum Halt, und man spürte jeden Stein. «Da achtet man genau, wohin man tritt», stellte «Pilgerin» Marie-Therese Zgraggen fest. «Dadurch wird man aber generell aufmerksam und empfänglich für alles am Wegrand».

Schnell vom Alltag eingeholt

«Ich bereue es nicht, diese drei anspruchsvolle Wochen mitgemacht zu haben», waren sich alle einig. Sie freuten sich auf das Essen und die Annehmlichkeiten zu Hause. Gleichzeitig erlebten sie einen kleinen Kulturschock bei all dem Überfluss. «Brauche ich wirklich all dieses viele Geschirr», fragte sich Mutter Nicole. Und nach ein paar Tagen an der Arbeit sehnte sich Vater Christoph wieder nach einer Zeit ohne überquellende Mailbox.