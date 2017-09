Im Garten gedeiht Gemüse

Inzwischen sind die Dietschis längst wieder in die moderne Zivilisation zurückgekehrt. Während ihres dreiwöchigen Experiments mussten sie offenbar nicht Hunger leiden, wie ein Blick in den Garten neben dem eigens für die Sendung hinter der Burg aufgebauten Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert zeigt. Dort spriessen erntebereit Krautstiel, Lauch und Kabis sowie verschiedene Kräuter. Noch gegenwärtig, wenn auch nur in Form des Geruchs ihrer Auscheidungen sind beim Stall die Schweine.

An seinem angestammten Platz steht auch noch das Bauernhaus mit Strohdach. Es ist allerdings nicht möglich, dieses zu besichtigen, weil die Gemeinde Absperrgitter aufgestellt hat.

Dies hat auch Daniela Ankli Otter aus Oensingen festgestellt, als sie bei einem Spaziergang mit ihrem Hund aus Neugierde einen Blick auf den Hof der Dietschi werfen wollte. «Hier ist kein Leben, der Ort ist einfach, mehr ist das nicht», bemerkt die 45-jährige, um dann weiter ihres Wegs zu ziehen.

Nichts sagen will ein etwa 50-jähriger Oberaargauer, als er erfährt, dass er in den Medien zitiert werden könnte. Er bestätigt lediglich, wegen der SRF-Sendung nach Oensingen gekommen zu sein.

In den Urzustand bringen

Er wisse, dass es solche Touristen gebe, allerdings bislang nur vereinzelt, sagt Kurt Zimmerli, Präsident der Stiftung Neu Bechburg. Dass sich der Bauernhof vor den Schlossmauern zum Publikumsmagneten entwickelt, sei aber nicht erwünscht, stellt Zimmerli klar.

Mit den Landbesitzern sei vereinbart worden, den Hof möglichst bis Ende September abzubauen und das Gelände wieder in den Urzustand zu bringen. Dass dies geschehe, sei Sache der SRF-Verantwortlichen.

Auf Anfrage bestätigt «Schweiz aktuell»-Redaktionsleiter Basil Honegger Verhandlungen mit fünf Interessenten für den mittelalterlichen Hof. Im Fokus stehe der Wiederaufbau an einem anderen Ort.

Als Preis steht der Rückbau auf Kosten des Käufers zur Diskussion. Honegger hofft noch diesen Monat auf einen Abschluss der Verhandlungen. Wann der Rückbau erfolge, sei derzeit noch offen.

Gute Einschaltquoten

Oensingen behalte er in guter Erinnerung. Wegen des tollen Rahmenprogramms auf Schloss Neu Bechburg und wegen der guten Einschaltquoten. Über alle 15 Sendungen habe die Quote im Durchschnitt 42,5 Prozent mit gut 350 000 Zuschauern betragen.

Zu den Kosten der Sendung in Oensingen hält sich Honegger bedeckt. Sie seien aber nicht höher, als bei den ähnlichen SRF-Sommerserien der Vorjahre.