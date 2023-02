Wechsel Vom Baselland ins Gäu: Eveline Strub wird neue Schulleiterin in Oberbuchsiten Der Oberbuchsiter Gemeinderat hat Eveline Strub zur neuen Schulleiterin gewählt. Die Stelle wird sie am 1. August antreten. Sie folgt auf Marco Zürcher, der das Amt erst seit anderthalb Jahren innehat.

Eveline Strub übernimmt die Schulleitung in Oberbuchsiten. zvg

Der Gemeinderat hat Eveline Strub zur Leiterin der Schule Oberbuchsiten gewählt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Eveline Strub tritt die Stelle am 1. August 2023 an. Sie löst Marco Zürcher ab, der an einer anderen Schule eine Co-Schulleitung übernimmt. Zürcher hatte die Stelle in Oberbuchsiten erst per Schuljahr 2021/22 angetreten.

Zürcher habe sich eine solche Co-Schulleitung gewünscht, damit er die Verantwortung besser teilen könne, sagt Gemeindepräsident Jonas Motschi auf Anfrage. «Weil die Schule Oberbuchsiten recht klein ist, konnten wir ihm diese Möglichkeit bei uns nicht bieten.»

In Gretzenbach wohnhaft

Eveline Strub hat am Pädagogischen Institut Basel-Stadt die Ausbildung zur Primarlehrerin absolviert. Weitere Berufserfahrung sammelte sie in der Privatwirtschaft und bei einer Aufsichtsbehörde des Bundes, wie es in der Mitteilung des Oberbuchsiter Gemeinderats weiter heisst. 2019 übernahm sie eine Co-Schulleitung im Kanton Basel-Landschaft und wird im März 2023 an der Fachhochschule Nordwestschweiz das CAS Schulleitung abschliessen.

Vorgängig zu ihrem offiziellen Stellenantritt am 1. August wird sie ab Mai in einem Kleinpensum den bisherigen Schulleiter an der Primarschule Oberbuchsiten begleiten und sich so in ihren zukünftigen Aufgabenbereich einarbeiten. Eveline Strub wohnt in Gretzenbach und ist in Oberbuchsiten heimatberechtigt. (rab)