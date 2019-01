Für Bauern, die selber produzieren, gibt es laut Erwin Ackermann ein grosses Problem, das die Rentabilität der Betriebe empfindlich schmälert: Der Vertrieb der Produkte. Als Betreiber einer hofeigenen Molkerei könne er beispielsweise auf keine Vertriebsorganisation für Milchprodukte zählen. Coop habe ihre Vertriebszentrale in Schafisheim AG und Bern, die Migros ihre in Schönbühl. Volg basiere auf dem Vertrieb von Emmi.

So müssten Kleinproduzenten wie er alle Läden einzeln beliefern, was sehr umständlich sei. Von diesem Problem getrieben hat sich Erwin Ackermann schon mit vielen Ideen herumgeschlagen. So könnten zum Beispiel verschiedene Hofproduzenten zusammen eine Verkaufsstelle im Gäupark betreiben. Dieser sei zentral gelegen und böte Gelegenheit, auf Höfen in der Region hergestellte Produkte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. (BN)