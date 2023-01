«Relay for Life» Checkübegabe nach Spendenlauf in Balsthal: Fast 74'000 Franken wurden für die Krebsliga Solothurn erlaufen Im September fand in Balsthal der Spendenlauf «Relay for Life» statt. Der Lauf brachte knapp 74'000 Franken ein. Das OK überreichte der Krebsliga Solothurn nun einen Check.

OK-Präsident Urs Ackermann (rechts) übergibt Andreas Eng, Vereinspräsident der Krebsliga Solothurn, den Check. Tom Ulrich

Grosse Freude in den Räumen der Krebsliga in Solothurn: Das Organisationskomitee von «Relay for Life», dem Sponsorenanlass zu Gunsten von Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen, übergab einen gut dotierten Check: Die Summe von 73'808.50 Franken stand auf dem symbolischen Check, der an die Krebsliga Solothurn überreicht wurde.

Der 24-Stunden-Staffellauf zu Gunsten krebsbetroffener Menschen zog Läuferinnen und Läufer aus dem ganzen Kanton Solothurn und darüber hinaus an. Insgesamt 34 Teams hatten sich für den Event angemeldet, gemeinsam legten sie am Wochenende vom 3. und 4. September 2022 über 7000 Kilometer zurück.

Ein toller Anlass sei es gewesen, schwärmte OK-Präsident Urs Ackermann bei der Checkübergabe. Nach der Ausgabe 2019 war es bereits die zweite Durchführung von «Relay for Life» in Balsthal. «Wir Thaler können eben gut Anlässe organisieren», sagte Ackermann mit einem Lachen. Die letztjährige Durchführung wurde gemeinsam mit dem Kiwanis Club Oensingen Bechburg auf die Beine gestellt.

Andreas Eng mit dem Organisationskomitee von «Relay for Life» in Balsthal. Tom Ulrich

«Das Thema bewegt, jede Person würde jemanden Krebskranken im nahen oder erweiterten Umfeld kennen», so Ackermann weiter. Es sei wichtig, offen über das Thema zu sprechen. Andreas Eng, Vereinspräsident der Krebsliga Solothurn, nahm den Check dankbar entgegen. Er sagte: «Es braucht solche Leute, die sich freiwillig engagieren und viel Energie in einen Anlass stecken.»

Feststeht: «Relay for Life» wird in Balsthal nicht mehr stattfinden. Der Franchising-Anlass sollte immer woanders durchgeführt werden. Aber vielleicht, so Eng, könne ja ein anderer Anlass von den geübten Thalern auf die Beine gestellt werden. (bey)