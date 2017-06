Schulprojekt vorfinanziert

Der genannte Gewinn wird praktisch komplett für die Vorfinanzierung von neuem Schulraum verwendet. Die Wiederaufnahme dieses langjährigen Geschäftes werde der neue Gemeinderat nach den Sommerferien in Angriff nehmen, war an der Versammlung zu erfahren. Der übrige Bilanzüberschuss von gut 22 000 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Die Versammlung nahm diese sehr positiven Finanzzahlen wohlwollend zur Kenntnis und winkte sämtliche gemeinderätlichen Anträge in Sachen Jahresrechnung 2016 durch.

7 Einbürgerungen genehmigt

Einbürgerungsgesuche werden seit dem Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde Oberbuchsiten an der Rechnungsgemeinde beraten. Diesmal lagen die Gesuche einer vierköpfigen Familie und dreier Einzelpersonen vor. Die Antragssteller mit Wurzeln in Italien, Deutschland und dem Kosovo stellten sich selber kurz vor und bestärkten nochmals ihren Wunsch, die Schweizer Staatsbürgerschaft zu erlangen. Nachdem aus der Versammlung keine Fragen gestellt wurden, traten die Gesuchsteller in den Ausstand. Ohne weitere Diskussion wurden alle Einbürgerungen genehmigt.