Unter der musikalischen Leitung der Musiklehrer und Dirigenten Oliver Waldmann, Andreas Moser und Fabian Gaberthüel erarbeiten die lernwilligen Jugendlichen im Alter von 8-20 Jahren ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Mit grosser Disziplin und Motivation geübt

Geprobt wird am Morgen in den Registergruppen unter der Leitung von 12 ehrenamtlichen Registerleitern. Am Nachmittag finden die Gesamtproben statt. Auffallend ist, wie diszipliniert und motiviert sich die 70 Jugendlichen in den Proben und im Lagerbetrieb verhalten.

Als Abwechslung zum Musizieren stehen diese Woche auch ein Fussballturnier, eine Wanderung und ein Spielabend auf dem Programm. Auch kulinarisch werden Leiter und Teilnehmer von der eigenen Küchencrew verwöhnt. Als Höhepunkte stehen der traditionelle Fondue-chinoise-Abend und der Registerausgang mit Coupe-Essen auf dem Programm.

Abschlusskonzert in Rickenbach

Das 28. Kisi-Musiklager findet am Freitagabend, 4. Oktober 2019 sein Ende mit dem öffentlichen Abschlusskonzert. Um 19.30 Uhr eröffnet die Lagerband in der Mehrzweckhalle Rickenbach das Konzert. Die Lagerteilnehmer und –leiter freuen sich, einem grossen Publikum das Erlernte zu präsentieren. Der Eintritt ist frei. Um 18.15 Uhr öffnet die Festwirtschaft. (mgt)