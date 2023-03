Reitsport Traditionelles Hallenspringen in Härkingen: «Reiterin und Pferd haben ein gemeinsames Ziel im Auge» Reiter und Reiterinnen treten am 25. und 26. März in der Reithalle Härkingen für das Frühjahresspringen des Kavallerie- und Reitvereins Gäu an. Wir haben bei der Präsidentin Regula Schenker nachgefragt, wie die Vorbereitung lief und wo die Herausforderungen liegen.

Regula Schenker und ihr Pferd springen bei einem Turnier über ein Hindernis. Bild: zvg

Regula Schenker ist seit acht Jahren Präsidentin des Kavallerie- und Reitvereins Gäu. Ob auch die Pferde Spass am Reiten haben, woher ihre Faszination für den Reitsport kommt und was ihren Verein auszeichnet, erzählt sie im Interview.

Sie sind seit acht Jahren Präsidentin des Vereins. Was zeichnet diesen aus?

Regula Schenker: Wir haben eine tolle Infrastruktur: Wir haben einen Hof mit zwei eigenen Pferden und eine Pension mit fünf Boxen, die wir vermieten. Wir sind ein tolles, motiviertes Team, am liebsten treffen wir uns gleich in der Reithalle mit den Pferden.

Wo fühlen Sie sich herausgefordert?

Gerade ein junges Tier ist noch sehr schreckhaft, meistens sind nicht nur die Stangen ein Hindernis, sondern auch die vielen Leute, das ganze Drumherum. Ein Pferd ist immer noch ein Fluchttier, Lärm ist nicht sein grösster Freund. Es ist sehr wichtig, dass man dann dem Pferd zeigt, dass man das Turnier gemeinsam durchsteht.

Regula Schenker reitet schon, seit sie ein Kind ist. Bild: zvg

Wie bereiten sich Reiterin und Pferd vor?

Wichtig ist, dass Reiter und Pferd ein gutes Zusammenspiel haben, dass wir achtsam aufeinander sind. Wir spielen uns ein, indem wir den Parcours üben und auch sonst zusammen trainieren. Es ist wichtig, dass Reiterin und Pferd ein gemeinsames Ziel vor Augen haben.

Wie lief die organisatorische Vorbereitung für das Turnier ab?

In unserem Organisationskomitee hat jeder und jede eine Aufgabe: jemand hat zum Beispiel die Aufgabe, Briefe an potenzielle Sponsoren zu schreiben. Jemand kümmert sich um die Einkäufe. Wir haben an den Turnieren auch immer ein Mittagessen, für das wir einkaufen gehen müssen. Am Mittwoch räumen und säubern wir die ganze Halle. Und am Freitag stellen wir den Parcours auf.

Wann hat Ihre Faszination für Pferde begonnen?

Als ich Kind war, hatten unsere Nachbarn Pferde, und ich verbrachte unheimlich gerne Zeit bei ihnen. Am liebsten täglich, eigentlich so wie heute.